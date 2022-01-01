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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 сер, 2023 14:13
Може ще комусь буде корисним: нарешті можна у застосунку О.Банк 2.0 випустити нову цифрову О.Кард, якщо стара уже закінчилася.
Додано: Вів 12 вер, 2023 18:06
Re: О.Bank
Зняття з якої з комісією. Якщо без, то треба відкрити картку для виплат, але вже у відділенні.
Додано: Сер 13 вер, 2023 09:28
Re: О.Bank
Какую картку открыть в обанк2.0 грн и дол что б купить онлайн доллар? Снятие доллара без комиссии?
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