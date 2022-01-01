В мене якраз такий випадок. Тобто я можу погашатися 1 числа?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 28 січ, 2024 09:23
Додано: Суб 03 лют, 2024 09:45
Re: О.Bank
Чи можна заводити грн безготівково , купувати долари онлайн та знімати в касі і які комісії тоді?
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