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Обслуговування в українських
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О.Bank

О.Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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О.Bank 2.9 5 10
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
2
2- Погане. Некомпетентне.
20%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
10%
1
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2024 09:23

  klug написав:
  WallNutPen написав:Гашу всегда в свой РД (для о.карты это день заключения договора)

Не зовсім, для карток відкритих після 25-го числа та до кінця місяця РД - 1-ше число. Для решти випадків дійсно - дата укладення договору.

В мене якраз такий випадок. Тобто я можу погашатися 1 числа?
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 09:45

Re: О.Bank

Чи можна заводити грн безготівково , купувати долари онлайн та знімати в касі і які комісії тоді?
amatorodessa
 
Повідомлень: 64
З нами з: 03.04.09
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 17:40

  amatorodessa написав:Чи можна заводити грн безготівково , купувати долари онлайн та знімати в касі і які комісії тоді?

так,так та так, нуль
flysoulfly
 
Повідомлень: 4213
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