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Можно ли инвестировать в
акции РФ через брокера?

Можно ли инвестировать в акции РФ через брокера?
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 10:54

Можно ли инвестировать в акции РФ через брокера?

Добрый день. Хотел сделать SWIFT перевод брокеру, но тут банк мне выдает следующее

Підтверджую, що операція не пов'язана з метою отримання прибутку
від зміни валютного курсу (форексні угоди), а також гарантую не здійснювати інвестиції
за кордон шляхом переказу коштів в іноземній валюті за кордон, якщо об'єкт інвестиції
та/або продавець-нерезидент цього об'єкта має реєстрацію/місцезнаходження/місце
проживання в державі (юрисдикції), що зазначена в наступному переліку: віднесені
Кабінетом Міністрів України до переліку офшорних зон та/або визнана Верховною Радою України державою-агресором/державою-окупантом, та/або не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, які
проводять діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних
злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження
зброї масового знищення


З переліком заборонених країн ознайомлений.
Відповідальність за виконання цієї вимоги покладається на мене.


Я сразу же спросил у банка а инвестировать в акции компаний РФ можно? Банк говорит да, главное чтобы перевод был не напрямую. Но я еще спросил у своих друзей и они сказали логичную вещь: в налоговой декларации то я все равно укажу тикер акций и по ним будет явно видно, что это тикеры российских компаний.

Написал письмо в НБУ с вопросом можно ли, они просто процитировали строчки с закона

Щодо особливостей здійснення фізичною особою-резидентом
перерахування коштів за межі України на рахунок іноземного брокера з метою
купівлі цінних паперів іноземного емітента, то нормативно-правові акти
Національного банку України не обмежують право резидента (в тому числі
фізичної особи) у виборі, яким саме чином він планує здійснювати інвестицію за
кордон. Для цього він може переказати кошти з України або безпосередньо на
рахунок продавця іноземного об’єкту інвестування, або скористатися послугами
професійного посередника – іноземного брокера.
Окремо слід враховувати норму пункту 143 розділу І Положення № 5, якою
визначено, що резидентам (крім банків) забороняється здійснювати переказ
іноземної валюти/гривні на власні рахунки, відкриті за кордоном в іноземних
фінансових установах, держава (юрисдикція) реєстрації/місцезнаходження яких
віднесена Кабінетом Міністрів України до переліку офшорних зон та/або визнана
Верховною Радою України державою-агресором/державою-окупантом, та/або не
виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових
організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів,
одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням
розповсюдження зброї масового знищення.
Одночасно пунктом 144 розділу І Положення № 5 передбачено, що
резидентам забороняється здійснювати інвестиції за кордон шляхом переказу
коштів в іноземній валюті/гривні на рахунок нерезидента, відкритий в Україні
та/або за кордоном, якщо об’єкт інвестиції та/або продавець-нерезидент цього
об’єкта має реєстрацію/місцезнаходження/місце проживання в державі
(юрисдикції), що зазначена в пункті 143 розділу I Положення № 5.
Згідно із Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян та
правовий режим на тимчасово окупованій території України», постановами
Верховної Ради України від 27.01.2015 №129-VIII та від 21.04.2015 №337-VIII
Російська Федерація є державою-агресором та державою-окупантом.


Вот и пришел с этим к вам. Был ли у кого такой опыт? Подавал ли уже кто-то декларацию с тикерами российских компаний? Была ли какая-то ответственность? Очень нужно узнать, давайте вместе разберемся с этим вопросом.
RikiMito
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 20:29

RikiMito
Спитав в підтримці Універа, я сам торгую акціЇ москалів на ЛСЄ, все гаразд, спекулюйте на здоров'я. Подавав декларацію і звіт з москатікерами для камеральної перевірки податкової з приводу зменшення податків за рахунок накладних расходів, пох.й дим.
bulldog-zp
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 21:50

bulldog-zp
Ваш опыт это + к успокоению так как не очень хочется чтобы потом СБУ двери выбивало. Может у кого еще какие случаи были? Сейчас ищу в реестре судебных дел может там что-то будет
RikiMito
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 01:17

bulldog-zp
Вот и сам закон кстати https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0005500-19#n12
Пункт 14-4. Действует кстати с 2019того года.
RikiMito
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 14:56

Re: Можно ли инвестировать в акции РФ через брокера?

Зателефонуйте в підтримку брокерів, які надають послуги торгівлі на іноземних ринках ( Універ, Фрідом, Сократ, Драгон) спитайте особисто, з акцентом саме на цей закон, тобто на окремі статті, які Вас непокоять. Думаю вони нададуть Вам відповідь, як майбутньому клієнту.
bulldog-zp
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