Можно ли инвестировать в акции РФ через брокера?

Підтверджую, що операція не пов'язана з метою отримання прибутку
від зміни валютного курсу (форексні угоди), а також гарантую не здійснювати інвестиції
за кордон шляхом переказу коштів в іноземній валюті за кордон, якщо об'єкт інвестиції
та/або продавець-нерезидент цього об'єкта має реєстрацію/місцезнаходження/місце
проживання в державі (юрисдикції), що зазначена в наступному переліку: віднесені
Кабінетом Міністрів України до переліку офшорних зон та/або визнана Верховною Радою України державою-агресором/державою-окупантом, та/або не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, які
проводять діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних
злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження
зброї масового знищення
З переліком заборонених країн ознайомлений.
Відповідальність за виконання цієї вимоги покладається на мене.
Я сразу же спросил у банка а инвестировать в акции компаний РФ можно? Банк говорит да, главное чтобы перевод был не напрямую. Но я еще спросил у своих друзей и они сказали логичную вещь: в налоговой декларации то я все равно укажу тикер акций и по ним будет явно видно, что это тикеры российских компаний.
Написал письмо в НБУ с вопросом можно ли, они просто процитировали строчки с закона
Щодо особливостей здійснення фізичною особою-резидентом
перерахування коштів за межі України на рахунок іноземного брокера з метою
купівлі цінних паперів іноземного емітента, то нормативно-правові акти
Національного банку України не обмежують право резидента (в тому числі
фізичної особи) у виборі, яким саме чином він планує здійснювати інвестицію за
кордон. Для цього він може переказати кошти з України або безпосередньо на
рахунок продавця іноземного об’єкту інвестування, або скористатися послугами
професійного посередника – іноземного брокера.
Окремо слід враховувати норму пункту 143 розділу І Положення № 5, якою
визначено, що резидентам (крім банків) забороняється здійснювати переказ
іноземної валюти/гривні на власні рахунки, відкриті за кордоном в іноземних
фінансових установах, держава (юрисдикція) реєстрації/місцезнаходження яких
віднесена Кабінетом Міністрів України до переліку офшорних зон та/або визнана
Верховною Радою України державою-агресором/державою-окупантом, та/або не
виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових
організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів,
одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням
розповсюдження зброї масового знищення.
Одночасно пунктом 144 розділу І Положення № 5 передбачено, що
резидентам забороняється здійснювати інвестиції за кордон шляхом переказу
коштів в іноземній валюті/гривні на рахунок нерезидента, відкритий в Україні
та/або за кордоном, якщо об’єкт інвестиції та/або продавець-нерезидент цього
об’єкта має реєстрацію/місцезнаходження/місце проживання в державі
(юрисдикції), що зазначена в пункті 143 розділу I Положення № 5.
Згідно із Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян та
правовий режим на тимчасово окупованій території України», постановами
Верховної Ради України від 27.01.2015 №129-VIII та від 21.04.2015 №337-VIII
Російська Федерація є державою-агресором та державою-окупантом.
Вот и пришел с этим к вам. Был ли у кого такой опыт? Подавал ли уже кто-то декларацию с тикерами российских компаний? Была ли какая-то ответственность? Очень нужно узнать, давайте вместе разберемся с этим вопросом.