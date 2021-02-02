Можно ли инвестировать в акции РФ через брокера?

Добрый день. Хотел сделать SWIFT перевод брокеру, но тут банк мне выдает следующее
Підтверджую, що операція не пов'язана з метою отримання прибутку від зміни валютного курсу (форексні угоди), а також гарантую не здійснювати інвестиції за кордон шляхом переказу коштів в іноземній валюті за кордон, якщо об'єкт інвестиції та/або продавець-нерезидент цього об'єкта має реєстрацію/місцезнаходження/місце проживання в державі (юрисдикції), що зазначена в наступному переліку: віднесені Кабінетом Міністрів України до переліку офшорних зон та/або визнана Верховною Радою України державою-агресором/державою-окупантом, та/або не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, які проводять діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення
З переліком заборонених країн ознайомлений. Відповідальність за виконання цієї вимоги покладається на мене.
Я сразу же спросил у банка а инвестировать в акции компаний РФ можно? Банк говорит да, главное чтобы перевод был не напрямую. Но я еще спросил у своих друзей и они сказали логичную вещь: в налоговой декларации то я все равно укажу тикер акций и по ним будет явно видно, что это тикеры российских компаний.
Написал письмо в НБУ с вопросом можно ли, они просто процитировали строчки с закона
Щодо особливостей здійснення фізичною особою-резидентом перерахування коштів за межі України на рахунок іноземного брокера з метою купівлі цінних паперів іноземного емітента, то нормативно-правові акти Національного банку України не обмежують право резидента (в тому числі фізичної особи) у виборі, яким саме чином він планує здійснювати інвестицію за кордон. Для цього він може переказати кошти з України або безпосередньо на рахунок продавця іноземного об’єкту інвестування, або скористатися послугами професійного посередника – іноземного брокера. Окремо слід враховувати норму пункту 143 розділу І Положення № 5, якою визначено, що резидентам (крім банків) забороняється здійснювати переказ іноземної валюти/гривні на власні рахунки, відкриті за кордоном в іноземних фінансових установах, держава (юрисдикція) реєстрації/місцезнаходження яких віднесена Кабінетом Міністрів України до переліку офшорних зон та/або визнана Верховною Радою України державою-агресором/державою-окупантом, та/або не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення. Одночасно пунктом 144 розділу І Положення № 5 передбачено, що резидентам забороняється здійснювати інвестиції за кордон шляхом переказу коштів в іноземній валюті/гривні на рахунок нерезидента, відкритий в Україні та/або за кордоном, якщо об’єкт інвестиції та/або продавець-нерезидент цього об’єкта має реєстрацію/місцезнаходження/місце проживання в державі (юрисдикції), що зазначена в пункті 143 розділу I Положення № 5. Згідно із Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», постановами Верховної Ради України від 27.01.2015 №129-VIII та від 21.04.2015 №337-VIII Російська Федерація є державою-агресором та державою-окупантом.
Вот и пришел с этим к вам. Был ли у кого такой опыт? Подавал ли уже кто-то декларацию с тикерами российских компаний? Была ли какая-то ответственность? Очень нужно узнать, давайте вместе разберемся с этим вопросом.
RikiMito Спитав в підтримці Універа, я сам торгую акціЇ москалів на ЛСЄ, все гаразд, спекулюйте на здоров'я. Подавав декларацію і звіт з москатікерами для камеральної перевірки податкової з приводу зменшення податків за рахунок накладних расходів, пох.й дим.
Зателефонуйте в підтримку брокерів, які надають послуги торгівлі на іноземних ринках ( Універ, Фрідом, Сократ, Драгон) спитайте особисто, з акцентом саме на цей закон, тобто на окремі статті, які Вас непокоять. Думаю вони нададуть Вам відповідь, як майбутньому клієнту.
RikiMito Вони можуть і зобов'язані це знати. Вони мають величезні фонди іноземних ЦП. Тим більш що Ви можете придбати ЦП не через термінал, а по окремій заявці через брокера. І всі брокери і зберігачі дотримуються правил і норм законодавства і контролюються певними держструктурами. І кожного брокера є юрвідділ. Ви можете всіх обдзвонити і зробити свої висновки.
bulldog-zp Дело в том, что на них не накладывается особой ответственности на этот счет. Я вам скинул закон где прямо говорится мол резидент не должен покупать, а не брокер не продавать. Мало того я скинул пример где и банк подстраховался и выдал мне уведомления, что я подтверждаю, что ничего российского за эти деньги покупать не буду. Так что думаю вопрос точно не к брокерам. Опять таки даже как я выше говорил сам банк сказал, что через брокера покупать можно ведь это не прямая покупка, но если мы вернемся к тексту закона, то он говорит "не покупать если продавец имеет юр адрес в России". Так что все не так просто "спросить у банка или брокера"
Пришел новый ответ на повторный запрос в НБУ, в котором я прошу дать мне более конкретный ответ. Ниже ответ:
Відповідно до частини першої статті 3 Закону України “Про валюту і валютні операції” від 21.06.2018 No2473-VIII (далі – Закон про валюту) відносини, що виникають у сфері здійснення валютних операцій, валютного регулювання і валютного нагляду, регулюються Конституцією України, цим Законом, іншими законами України, а також нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону. Згідно з частиною першою статті 4 Закону про валюту валютні операції здійснюються без обмежень відповідно до законодавства України, крім випадків, встановлених законами України, що регулюють відносини у сферах забезпечення національної безпеки, запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, виконання взятих Україною зобов’язань за міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, а також випадків запровадження Національним банком України відповідно до цього Закону заходів захисту. Одним із таких заходів захисту, запроваджених Національним банком України, є вимога пункту 144 розділу І Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті1 (далі - Положення No 5), якою встановлена заборона на здійснення інвестиції за кордон шляхом переказу коштів в іноземній валюті/гривні на рахунок нерезидента,
відкритий в Україні та/або за кордоном, якщо об’єкт інвестиції та/або продавець- нерезидент цього об’єкта має реєстрацію/місцезнаходження/місце проживання в
державі (юрисдикції), що зазначена в пункті 143 розділу I Положення No 5
(зокрема, в державі, що визнана Верховною Радою України державою- агресором/державою-окупантом).
Звертаємо Вашу увагу, що заходи захисту, запроваджені Національним банком України, не є тотожними персональним спеціальним економічним та іншим обмежувальним заходам (санкціям), рішення про застосування яких приймається Радою національної безпеки і оборони України, про що фактично згадується у Листі. Порядок та підстави (критерії) запровадження заходів захисту Національного банку України та санкцій Ради національної безпеки і оборони України різні. Пропонуємо врахувати зазначене під час планування Вами здійснення відповідних валютних операцій.
Что думаете на счет этого? Это категоричный ответ, что нельзя или все-таки можно? Опять таки очень хочу видеть чей-то опыт: подавали ли декларацию, были ли вопросы к вам?