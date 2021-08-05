Пенсійні кошти при накопичувальній системі можуть вкладати в банківські інструменти та цінні папери.
Дивися повний текст Накопичувальна пенсія: у регуляторі перелічили способи пенсійних вкладень.
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Додано: Сер 29 вер, 2021 15:53
Накопичувальна пенсія: у регуляторі перелічили способи...
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Дивися повний текст Накопичувальна пенсія: у регуляторі перелічили способи пенсійних вкладень.
Додано: Сер 29 вер, 2021 15:53
Пенсионные средства при накопительной системе могут вкладывать в банковские инструменты и ценные бумаги.
Так і людина самотужки може це зробити. Питання лиш в надійності банківської системи і гривні. І в разі чого - надійності інструментів, які мають гарантувати ці рахунків. Поки що нічого надійнішого ніж однушка в центрі в нашій країні не придумали. На гречку з лососем вистачить). Це в тих в кого є що відкладати. А в тих що немає - від зміни системи нічого не змінеться. В Європі також живуть непогано ті в кого нерухомість є і не в іпотеці, а не ті що просто мають паспорт.
Додано: Сер 29 вер, 2021 16:34
В мировой практике прежде всего есть гарантия,что фонд не будет разворован,чего у нас не будет.У нас олигархи найдут этим деньгам лучшее вложение- себе в карман.
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