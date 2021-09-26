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Законопроєкт про столицю: як пропонують змінити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 30 вер, 2021 08:33
Пропонуємо до обговорення:
Парламентський комітет почав розгляд законопроєкту про столицю, щоб найближчим часом підготувати його для голосування в другому читанні. Основна мета документа – розмежувати повноваження міського голови і голови КМДА, щоб останнього призначав президент.
Дивися повний текст Законопроєкт про столицю: як пропонують змінити управління Києвом
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Додано: Чет 30 вер, 2021 08:33
Укоротите уже этого чемпиона поскорее, пока ещё парки и озёра не застроили
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