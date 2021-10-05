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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 вер, 2021 10:00
Amethyst написав:
Меня раздельный снос не пугает
Просто неудобно чуток.
Ну, ок. А когда сносить чужие ? После проводки сноса своих ? То есть через пару раб.дней ?
Ну, и чем позже мы снесём чужие - тем позже получим их в оборот.
Попробую 1-го октября снести 10252.50 примерно равными суммами.
1-го ноября подведём неутешительные итоги )
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mustbe
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Додано: Сер 29 вер, 2021 13:49
Шановні форумчани!
O.Bank тепер мешкає тут)
Ще не все перенесено, багато інформації.
Найближчим часом до нас в гості завітає представник
З повагою,
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Ірина_
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Додано: Суб 02 жов, 2021 08:35
Расскажу интересный кейс.
1.10. упали кэшбэки по О.Карте и КБО. По обеим было потрачено больше 10000 (так вышло).
По О.Карте упали 402,50, а по КБО - 387,59.
Мысль, что это сняли комиссию в 25 грн за задолженность на конец месяца, оказалась неверной.
Позвонил на горячую линию,и вот что они мне поведали.
"В апреле(!) у Вас был возврат суммы платежа за январь(!!). Тогда на остатке был 0 собственных средств, и начисленный ранее кешбэк не списался. Поэтому списали его сейчас"
Вот так-то. В Идее помнят все, если что
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Искатель
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Додано: Суб 02 жов, 2021 22:14
Искатель написав:
В Идее помнят все, если что
Мне тоже поведали похожую историю.
И то что баланс кешбека вскоре можно будет отследить в приложении.
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ВIВ
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Додано: Вів 05 жов, 2021 09:18
Коллеги, по комунали с О-Карты и КБ-Онлайн, понятно КБ нет, а по интернет-провайдеру Ланет Киев, кто-то пробовал, дают КБ?
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ВIВ
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Додано: Вів 05 жов, 2021 16:20
ВIВ написав:
Коллеги, по комунали с О-Карты и КБ-Онлайн, понятно КБ нет, а по интернет-провайдеру Ланет Киев, кто-то пробовал, дают КБ?
КБ по комуналю ж є....в т2ю.. і Ланет там теж є.
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KVV
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Додано: Вів 05 жов, 2021 18:07
Договоритесь. Болтун находка для шпиона
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pavyak
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Додано: Чет 07 жов, 2021 07:36
Хотел открыть КБО, просил лимит 10К - послали. Через сколько времени можно ещё будет попробовать? В кредитной истории ни одной просрочки, правда, кредитных карт около десятка и суммарный КЛ за 400К.
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Amid
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Додано: Чет 07 жов, 2021 07:48
Amid написав:
Хотел открыть КБО, просил лимит 10К - послали. Через сколько времени можно ещё будет попробовать? В кредитной истории ни одной просрочки, правда, кредитных карт около десятка и суммарный КЛ за 400К.
А Окарта есть с КЛ?
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jay2004
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ОТП БАНК
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
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