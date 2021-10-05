RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Идея Банк

Идея Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 245246247248>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Идея Банк 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 0
Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 10:00

  Amethyst написав:Меня раздельный снос не пугает

Просто неудобно чуток.
Ну, ок. А когда сносить чужие ? После проводки сноса своих ? То есть через пару раб.дней ?
Ну, и чем позже мы снесём чужие - тем позже получим их в оборот.

Попробую 1-го октября снести 10252.50 примерно равными суммами.
1-го ноября подведём неутешительные итоги )
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5893
З нами з: 27.12.17
Подякував: 120 раз.
Подякували: 659 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 13:49

Шановні форумчани!
O.Bank тепер мешкає тут)
Ще не все перенесено, багато інформації.
Найближчим часом до нас в гості завітає представник :wink:

З повагою,
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 2866
З нами з: 14.09.13
Подякував: 701 раз.
Подякували: 1593 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 08:35

Расскажу интересный кейс.
1.10. упали кэшбэки по О.Карте и КБО. По обеим было потрачено больше 10000 (так вышло).
По О.Карте упали 402,50, а по КБО - 387,59.
Мысль, что это сняли комиссию в 25 грн за задолженность на конец месяца, оказалась неверной.
Позвонил на горячую линию,и вот что они мне поведали.
"В апреле(!) у Вас был возврат суммы платежа за январь(!!). Тогда на остатке был 0 собственных средств, и начисленный ранее кешбэк не списался. Поэтому списали его сейчас"

Вот так-то. В Идее помнят все, если что :)
Искатель
 
Повідомлень: 4952
З нами з: 22.02.16
Подякував: 760 раз.
Подякували: 3480 раз.
 
Профіль
4
6
1
Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 22:14

Re: Идея Банк

  Искатель написав:В Идее помнят все, если что

Мне тоже поведали похожую историю.
И то что баланс кешбека вскоре можно будет отследить в приложении.
ВIВ
Аватар користувача
 
Повідомлень: 275
З нами з: 03.02.21
Подякував: 6 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 09:18

Коллеги, по комунали с О-Карты и КБ-Онлайн, понятно КБ нет, а по интернет-провайдеру Ланет Киев, кто-то пробовал, дают КБ?
ВIВ
Аватар користувача
 
Повідомлень: 275
З нами з: 03.02.21
Подякував: 6 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 16:20

  ВIВ написав:Коллеги, по комунали с О-Карты и КБ-Онлайн, понятно КБ нет, а по интернет-провайдеру Ланет Киев, кто-то пробовал, дают КБ?

КБ по комуналю ж є....в т2ю.. і Ланет там теж є.
KVV
 
Повідомлень: 962
З нами з: 29.11.18
Подякував: 38 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 18:07

Re: Идея Банк

Договоритесь. Болтун находка для шпиона
pavyak
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2407
З нами з: 15.02.10
Подякував: 26 раз.
Подякували: 181 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 21:10

Re: Идея Банк

Раптово прийшла смс, що кредліміт по "КБВ" тепер 0грн (був 10000). Ну ок, все одно карткою давно не користувався, тепер точно попрощаємось :-(
AleksD
Аватар користувача
 
Повідомлень: 182
З нами з: 03.05.19
Подякував: 110 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 07:36

Re: Идея Банк

Хотел открыть КБО, просил лимит 10К - послали. Через сколько времени можно ещё будет попробовать? В кредитной истории ни одной просрочки, правда, кредитных карт около десятка и суммарный КЛ за 400К.
Amid
 
Повідомлень: 1652
З нами з: 12.06.08
Подякував: 196 раз.
Подякували: 307 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 07:48

  Amid написав:Хотел открыть КБО, просил лимит 10К - послали. Через сколько времени можно ещё будет попробовать? В кредитной истории ни одной просрочки, правда, кредитных карт около десятка и суммарный КЛ за 400К.


А Окарта есть с КЛ?
jay2004
 
Повідомлень: 3010
З нами з: 19.02.09
Подякував: 87 раз.
Подякували: 363 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 245246247248>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank, Aps, ramaz, V2 і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 9895, 9896, 9897
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
98969 12790128
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 жов, 2021 08:38
v57
Банк Власний Рахунок 1, 2
Ірина_ » Вів 05 жов, 2021 12:29
18 7591
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 жов, 2021 08:22
cohan
ОТП БАНК 1 ... 691, 692, 693
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
6924 1628227
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 жов, 2021 08:20
Amethyst

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (2472)
07.10.2021 09:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.