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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 245246247248

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Идея Банк 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
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2- Погане. Некомпетентне.
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
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4- Добре. Як і повинно бути.
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 08:37

  Amid написав:Хотел открыть КБО, просил лимит 10К - послали. Через сколько времени можно ещё будет попробовать? В кредитной истории ни одной просрочки, правда, кредитных карт около десятка и суммарный КЛ за 400К.

ИМХО для начала закрыть лишние, которые не используются - например, примат.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 08:44

  Amid написав:Хотел открыть КБО, просил лимит 10К - послали. Через сколько времени можно ещё будет попробовать? В кредитной истории ни одной просрочки, правда, кредитных карт около десятка и суммарный КЛ за 400К.

Лучшая рекомендация всех времен и народов (на собственном опыте проверенная) - в случае отказа за новой кредитной картой в том же банке стоит обращаться не ранее чем через 3 месяца. Исключения конечно бывают, но обычно лучше так (и для КИ, и для повышения шансов получения нужной КК).
Flamingo
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