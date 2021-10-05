|
|
|
Идея Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 жов, 2021 08:37
Amid написав:
Хотел открыть КБО, просил лимит 10К - послали. Через сколько времени можно ещё будет попробовать? В кредитной истории ни одной просрочки, правда, кредитных карт около десятка и суммарный КЛ за 400К.
ИМХО для начала закрыть лишние, которые не используются - например, примат.
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 9785
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 464 раз.
- Подякували: 1052 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 жов, 2021 08:44
Amid написав:
Хотел открыть КБО, просил лимит 10К - послали. Через сколько времени можно ещё будет попробовать? В кредитной истории ни одной просрочки, правда, кредитных карт около десятка и суммарный КЛ за 400К.
Лучшая рекомендация всех времен и народов (на собственном опыте проверенная) - в случае отказа за новой кредитной картой в том же банке стоит обращаться не ранее чем через 3 месяца. Исключения конечно бывают, но обычно лучше так (и для КИ, и для повышения шансов получения нужной КК).
-
Flamingo
-
1
-
- Повідомлень: 7152
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 110 раз.
- Подякували: 1975 раз.
-
- Профіль
-
1
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|98969
|12790128
|
Чет 07 жов, 2021 08:38
v57
|
|18
|7591
|
Чет 07 жов, 2021 08:22
cohan
|
ОТП БАНК
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
|6924
|1628227
|
|