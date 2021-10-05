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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 жов, 2021 08:37
Amid написав:
Хотел открыть КБО, просил лимит 10К - послали. Через сколько времени можно ещё будет попробовать? В кредитной истории ни одной просрочки, правда, кредитных карт около десятка и суммарный КЛ за 400К.
ИМХО для начала закрыть лишние, которые не используются - например, примат.
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Додано: Чет 07 жов, 2021 08:44
Amid написав:
Хотел открыть КБО, просил лимит 10К - послали. Через сколько времени можно ещё будет попробовать? В кредитной истории ни одной просрочки, правда, кредитных карт около десятка и суммарный КЛ за 400К.
Лучшая рекомендация всех времен и народов (на собственном опыте проверенная) - в случае отказа за новой кредитной картой в том же банке стоит обращаться не ранее чем через 3 месяца. Исключения конечно бывают, но обычно лучше так (и для КИ, и для повышения шансов получения нужной КК).
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Додано: Чет 07 жов, 2021 09:11
Vorlon написав:
ИМХО для начала закрыть лишние, которые не используются - например, примат.
Все карты используемые, клиетом зелёного лайна не являюсь.
jay2004 написав:
А Окарта есть с КЛ?
Была больше года с 0 лимитом. После отказа КБО закрыл и её.
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Amid
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Додано: Чет 07 жов, 2021 09:27
Amid написав:
Была больше года с 0 лимитом. После отказа КБО закрыл и её.
Вот и ответ Вам.
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jay2004
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Додано: Чет 07 жов, 2021 09:39
jay2004 написав:
Вот и ответ Вам.
Весьма иносказательно
Вы имеете ввиду, что по каким-то критериям Идее не нравлюсь и можно больше не соваться?
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Amid
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Додано: Чет 07 жов, 2021 09:47
Була Окарта нульова десь рік, закрив її місяць тому. Знов подався на ОКарту і дали з 10000 лімітом. Кредиток більше десяти
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Dimaa
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Додано: Чет 07 жов, 2021 10:00
Amid написав: jay2004 написав:
Вот и ответ Вам.
Весьма иносказательно
Вы имеете ввиду, что по каким-то критериям Идее не нравлюсь и можно больше не соваться?
Вот Dimaa предложил работающий кейс. По Вашему ИНН Идея не дала КБО, если Окарта у Вас пролежала год без движения. Логика логичная
.
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jay2004
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Чет 07 жов, 2021 08:22
cohan
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ОТП БАНК
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
|6924
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