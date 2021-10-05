RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Идея Банк

Идея Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 245246247248

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Идея Банк 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 0
Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 08:37

  Amid написав:Хотел открыть КБО, просил лимит 10К - послали. Через сколько времени можно ещё будет попробовать? В кредитной истории ни одной просрочки, правда, кредитных карт около десятка и суммарный КЛ за 400К.

ИМХО для начала закрыть лишние, которые не используются - например, примат.
Vorlon
 
Повідомлень: 9785
З нами з: 14.06.13
Подякував: 464 раз.
Подякували: 1052 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 08:44

  Amid написав:Хотел открыть КБО, просил лимит 10К - послали. Через сколько времени можно ещё будет попробовать? В кредитной истории ни одной просрочки, правда, кредитных карт около десятка и суммарный КЛ за 400К.

Лучшая рекомендация всех времен и народов (на собственном опыте проверенная) - в случае отказа за новой кредитной картой в том же банке стоит обращаться не ранее чем через 3 месяца. Исключения конечно бывают, но обычно лучше так (и для КИ, и для повышения шансов получения нужной КК).
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 7153
З нами з: 20.03.15
Подякував: 110 раз.
Подякували: 1976 раз.
 
Профіль
1
1
1
Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 09:11

Re: Идея Банк

  Vorlon написав:ИМХО для начала закрыть лишние, которые не используются - например, примат.

Все карты используемые, клиетом зелёного лайна не являюсь.

  jay2004 написав:А Окарта есть с КЛ?


Была больше года с 0 лимитом. После отказа КБО закрыл и её.
Amid
 
Повідомлень: 1654
З нами з: 12.06.08
Подякував: 197 раз.
Подякували: 307 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 09:27

  Amid написав:Была больше года с 0 лимитом. После отказа КБО закрыл и её.


Вот и ответ Вам.
jay2004
 
Повідомлень: 3012
З нами з: 19.02.09
Подякував: 87 раз.
Подякували: 363 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 09:39

Re: Идея Банк

  jay2004 написав:Вот и ответ Вам.


Весьма иносказательно :)

Вы имеете ввиду, что по каким-то критериям Идее не нравлюсь и можно больше не соваться?
Amid
 
Повідомлень: 1654
З нами з: 12.06.08
Подякував: 197 раз.
Подякували: 307 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 09:47

Була Окарта нульова десь рік, закрив її місяць тому. Знов подався на ОКарту і дали з 10000 лімітом. Кредиток більше десяти
Dimaa
 
Повідомлень: 101
З нами з: 09.06.20
Подякував: 20 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 10:00

  Amid написав:
  jay2004 написав:Вот и ответ Вам.


Весьма иносказательно :)

Вы имеете ввиду, что по каким-то критериям Идее не нравлюсь и можно больше не соваться?


Вот Dimaa предложил работающий кейс. По Вашему ИНН Идея не дала КБО, если Окарта у Вас пролежала год без движения. Логика логичная :) .
jay2004
 
Повідомлень: 3012
З нами з: 19.02.09
Подякував: 87 раз.
Подякували: 363 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 245246247248
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank, ramaz, sportbank, V2, Vorlon і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 9896, 9897, 9898
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
98977 12790777
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 жов, 2021 10:18
Alfa_Bank
Банк Власний Рахунок 1, 2
Ірина_ » Вів 05 жов, 2021 12:29
18 7649
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 жов, 2021 08:22
cohan
ОТП БАНК 1 ... 691, 692, 693
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
6924 1628299
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 жов, 2021 08:20
Amethyst

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (98978)
07.10.2021 11:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.