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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 08:37

  Amid написав:Хотел открыть КБО, просил лимит 10К - послали. Через сколько времени можно ещё будет попробовать? В кредитной истории ни одной просрочки, правда, кредитных карт около десятка и суммарный КЛ за 400К.

ИМХО для начала закрыть лишние, которые не используются - например, примат.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 08:44

  Amid написав:Хотел открыть КБО, просил лимит 10К - послали. Через сколько времени можно ещё будет попробовать? В кредитной истории ни одной просрочки, правда, кредитных карт около десятка и суммарный КЛ за 400К.

Лучшая рекомендация всех времен и народов (на собственном опыте проверенная) - в случае отказа за новой кредитной картой в том же банке стоит обращаться не ранее чем через 3 месяца. Исключения конечно бывают, но обычно лучше так (и для КИ, и для повышения шансов получения нужной КК).
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 09:11

Re: Идея Банк

  Vorlon написав:ИМХО для начала закрыть лишние, которые не используются - например, примат.

Все карты используемые, клиетом зелёного лайна не являюсь.

  jay2004 написав:А Окарта есть с КЛ?


Была больше года с 0 лимитом. После отказа КБО закрыл и её.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 09:27

  Amid написав:Была больше года с 0 лимитом. После отказа КБО закрыл и её.


Вот и ответ Вам.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 09:39

Re: Идея Банк

  jay2004 написав:Вот и ответ Вам.


Весьма иносказательно :)

Вы имеете ввиду, что по каким-то критериям Идее не нравлюсь и можно больше не соваться?
Amid
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 09:47

Була Окарта нульова десь рік, закрив її місяць тому. Знов подався на ОКарту і дали з 10000 лімітом. Кредиток більше десяти
Dimaa
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 10:00

  Amid написав:
  jay2004 написав:Вот и ответ Вам.


Весьма иносказательно :)

Вы имеете ввиду, что по каким-то критериям Идее не нравлюсь и можно больше не соваться?


Вот Dimaa предложил работающий кейс. По Вашему ИНН Идея не дала КБО, если Окарта у Вас пролежала год без движения. Логика логичная :) .
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 20:41

непростая банка
посчитал по календарю, шо, учитывая их ТРИ дня для финтов со стороны банка и выходные дни к расчётному дню, безболезненно и с эффектом картой можно пользоваться две недели в месяц. Ну может ещё два дня.
у котобанки, к примеру, день в день идёт зачёт, не реклама.
swan forever
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 22:46

  swan forever написав:непростая банка
посчитал по календарю, шо, учитывая их ТРИ дня для финтов со стороны банка и выходные дни к расчётному дню, безболезненно и с эффектом картой можно пользоваться две недели в месяц. Ну может ещё два дня

Бред
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 08:12

mustbe
может кому и бред, но я столкнулся по календарю с этой проблемой.
Доказывать не вижу смысла, хватило вчера холодной линии от банка.
swan forever
 
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