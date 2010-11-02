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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 246247248249

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Идея Банк 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
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2- Погане. Некомпетентне.
0
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
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4- Добре. Як і повинно бути.
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Всього голосів : 0
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 08:17

Re: Идея Банк

  swan forever написав:может кому и бред, но я столкнулся по календарю с этой проблемой.

Похоже, у Вас неправильный календарь. Нет, если считать от сегодня, то примерно 2 недели трат в этом месяце и осталось, а если учитывать весь месяц, то, конечно, заметно больше.
ingtrans
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