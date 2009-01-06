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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 жов, 2021 08:17
swan forever написав:
может кому и бред, но я столкнулся по календарю с этой проблемой.
Похоже, у Вас неправильный календарь. Нет, если считать от сегодня, то примерно 2 недели трат в этом месяце и осталось, а если учитывать весь месяц, то, конечно, заметно больше.
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Додано: Вів 12 жов, 2021 14:15
swan forever написав:mustbe
может кому и бред, но я столкнулся по календарю с этой проблемой.
Доказывать не вижу смысла, хватило вчера холодной линии от банка.
вы о том что если на 30е нет выторга на 25 грн кешбека - приходится спонсорить?
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