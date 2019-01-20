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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 08:17

Re: Идея Банк

  swan forever написав:может кому и бред, но я столкнулся по календарю с этой проблемой.

Похоже, у Вас неправильный календарь. Нет, если считать от сегодня, то примерно 2 недели трат в этом месяце и осталось, а если учитывать весь месяц, то, конечно, заметно больше.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 14:15

  swan forever написав:mustbe
может кому и бред, но я столкнулся по календарю с этой проблемой.
Доказывать не вижу смысла, хватило вчера холодной линии от банка.


вы о том что если на 30е нет выторга на 25 грн кешбека - приходится спонсорить?
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 11:45

  swan forever написав:непростая банка
посчитал по календарю, шо, учитывая их ТРИ дня для финтов со стороны банка и выходные дни к расчётному дню, безболезненно и с эффектом картой можно пользоваться две недели в месяц. Ну может ещё два дня.
у котобанки, к примеру, день в день идёт зачёт, не реклама.


11-го платив в АТБ-заказ КБО, 14-го згадав, що РД 16-го і загасив, зразу зайшли з ВК, а покупка провелась 18-го за свої.
Постійно перед покупкою-погашенням варто моніторити ситуацію, а то можна суттєво недорахуватись КБ.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 12:01

Re: Идея Банк

  Ой+ написав:11-го платив в АТБ-заказ КБО, 14-го згадав, що РД 16-го і загасив, зразу зайшли з ВК, а покупка провелась 18-го за свої.

Це Ізя 7 днів юзав Ваші грошенята і тільки 18-го віддав АТБ? :shock:
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 12:11

Квесторе_поверніться
Дата операцii:11.10.2021 - Операцiя по картi ****** в термiналi EASYPAY PRODUCTS ATB, KYIV, UKR
Дата трансакції 18.10.2021
Дата проведення 18.10.2021

так
Ой+
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