swan forever написав:непростая банка посчитал по календарю, шо, учитывая их ТРИ дня для финтов со стороны банка и выходные дни к расчётному дню, безболезненно и с эффектом картой можно пользоваться две недели в месяц. Ну может ещё два дня. у котобанки, к примеру, день в день идёт зачёт, не реклама.
11-го платив в АТБ-заказ КБО, 14-го згадав, що РД 16-го і загасив, зразу зайшли з ВК, а покупка провелась 18-го за свої. Постійно перед покупкою-погашенням варто моніторити ситуацію, а то можна суттєво недорахуватись КБ.
Ой+ написав:11-го платив в АТБ-заказ КБО, 14-го згадав, що РД 16-го і загасив, зразу зайшли з ВК, а покупка провелась 18-го за свої.
Це Ізя 7 днів юзав Ваші грошенята і тільки 18-го віддав АТБ?
про шо я и говорил выше - реально две недели можно, ну максимум 17ть дней
Ну тут збіг обставин рідкісний. Оплата 11-го ввечері чомусь до 13-го не провелась, там далі 4-ри вихідних. Хоча знову ж таки переконався, що необхідно подивитись перед покупками-погашеннями чітко у виписку. Міг би навпаки трошки виграти, але через халатність трошки програв. Хоча хочеться більш простого користування.
Український «Ідея Банк» незабаром планує провести масовий розпродаж непрацюючих активів банку. Там оголосили про початок реєстрації на аукціонах, де банк продасть більш ніж половину свого портфеля NPL.
Як зазначається в повідомленні банку, мова йде про розпродаж 41 тисячі кредитів фізичних осіб, загальна заборгованість за якими складає 1 701 млн грн.
Там планують розділити цю частину свого портфелю NPL на лоти по 4-6 тисячі кредитів у лоті. За їх словами, учасники торгів зможуть здійснити покупку як окремого лоту, так і всього пулу представлених кредитів. Також на продаж буде виставлено 439 автокредитів.
Варто зазначити, що загальний портфель непрацюючих активів «Ідея Банку», за даними Національного банку України, станом на початок вересня становив 3 031 млн грн. Частка непрацюючих кредитів банку від обсягу всього кредитного портфеля становила 38,9%.
Внаслідок цього продажу банк може позбутися понад 56% від свого портфеля NPL та скоротити їх частку у своєму портфелі до 21,8%. Загальний кредитний портфель банку може скоротитися до 6 091 млн грн, а обсяг NPL — до 1 331 млн грн.