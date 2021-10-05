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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Идея Банк 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 08:17

Re: Идея Банк

  swan forever написав:может кому и бред, но я столкнулся по календарю с этой проблемой.

Похоже, у Вас неправильный календарь. Нет, если считать от сегодня, то примерно 2 недели трат в этом месяце и осталось, а если учитывать весь месяц, то, конечно, заметно больше.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 14:15

  swan forever написав:mustbe
может кому и бред, но я столкнулся по календарю с этой проблемой.
Доказывать не вижу смысла, хватило вчера холодной линии от банка.


вы о том что если на 30е нет выторга на 25 грн кешбека - приходится спонсорить?
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 11:45

  swan forever написав:непростая банка
посчитал по календарю, шо, учитывая их ТРИ дня для финтов со стороны банка и выходные дни к расчётному дню, безболезненно и с эффектом картой можно пользоваться две недели в месяц. Ну может ещё два дня.
у котобанки, к примеру, день в день идёт зачёт, не реклама.


11-го платив в АТБ-заказ КБО, 14-го згадав, що РД 16-го і загасив, зразу зайшли з ВК, а покупка провелась 18-го за свої.
Постійно перед покупкою-погашенням варто моніторити ситуацію, а то можна суттєво недорахуватись КБ.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 12:01

Re: Идея Банк

  Ой+ написав:11-го платив в АТБ-заказ КБО, 14-го згадав, що РД 16-го і загасив, зразу зайшли з ВК, а покупка провелась 18-го за свої.

Це Ізя 7 днів юзав Ваші грошенята і тільки 18-го віддав АТБ? :shock:
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 12:11

Квесторе_поверніться
Дата операцii:11.10.2021 - Операцiя по картi ****** в термiналi EASYPAY PRODUCTS ATB, KYIV, UKR
Дата трансакції 18.10.2021
Дата проведення 18.10.2021

так
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 08:58

  Квесторе_поверніться написав:
  Ой+ написав:11-го платив в АТБ-заказ КБО, 14-го згадав, що РД 16-го і загасив, зразу зайшли з ВК, а покупка провелась 18-го за свої.

Це Ізя 7 днів юзав Ваші грошенята і тільки 18-го віддав АТБ? :shock:

про шо я и говорил выше - реально две недели можно, ну максимум 17ть дней
swan forever
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 10:12

  swan forever написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Ой+ написав:11-го платив в АТБ-заказ КБО, 14-го згадав, що РД 16-го і загасив, зразу зайшли з ВК, а покупка провелась 18-го за свої.

Це Ізя 7 днів юзав Ваші грошенята і тільки 18-го віддав АТБ? :shock:

про шо я и говорил выше - реально две недели можно, ну максимум 17ть дней


Ну тут збіг обставин рідкісний. Оплата 11-го ввечері чомусь до 13-го не провелась, там далі 4-ри вихідних. Хоча знову ж таки переконався, що необхідно подивитись перед покупками-погашеннями чітко у виписку.
Міг би навпаки трошки виграти, але через халатність трошки програв.
Хоча хочеться більш простого користування.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 16:00

Re: Идея Банк

  Ой+ написав:Оплата 11-го ввечері чомусь до 13-го не провелась

У Идеи проводка хоть и чаще 2 рабочих дня, но 3 не такая уж редкость, чтобы всегда рассчитывать на 2 дня.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 16:07

Re: Идея Банк

  ingtrans написав:У Идеи проводка

Проводка карточных оплата ещё и оч. зависит от контрагента, он должен подтвердить оплату то. А перед праздниками, особенно длиииииными магазы часто придерживают выручку :P :P
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 16:31

Re: Идея Банк

Український «Ідея Банк» незабаром планує провести масовий розпродаж непрацюючих активів банку. Там оголосили про початок реєстрації на аукціонах, де банк продасть більш ніж половину свого портфеля NPL.

Як зазначається в повідомленні банку, мова йде про розпродаж 41 тисячі кредитів фізичних осіб, загальна заборгованість за якими складає 1 701 млн грн.

Там планують розділити цю частину свого портфелю NPL на лоти по 4-6 тисячі кредитів у лоті. За їх словами, учасники торгів зможуть здійснити покупку як окремого лоту, так і всього пулу представлених кредитів. Також на продаж буде виставлено 439 автокредитів.

Варто зазначити, що загальний портфель непрацюючих активів «Ідея Банку», за даними Національного банку України, станом на початок вересня становив 3 031 млн грн. Частка непрацюючих кредитів банку від обсягу всього кредитного портфеля становила 38,9%.

Внаслідок цього продажу банк може позбутися понад 56% від свого портфеля NPL та скоротити їх частку у своєму портфелі до 21,8%. Загальний кредитний портфель банку може скоротитися до 6 091 млн грн, а обсяг NPL — до 1 331 млн грн.

https://ucap.io/ideya-bank-prodast-piv- ... h-aktyviv/
ricardo
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