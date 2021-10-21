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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 жов, 2021 14:23
Подскажите, у кого-то были случаи запроса Идеей подтверждающих документов\чеков по фин.мониторингу? И, если да, то в каких случаях?
Идею все-таки купила Альфа или нет?
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dim.ua
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