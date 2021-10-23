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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 14:23

Фин.мониторинг?

Подскажите, у кого-то были случаи запроса Идеей подтверждающих документов\чеков по фин.мониторингу? И, если да, то в каких случаях?

Идею все-таки купила Альфа или нет?
dim.ua
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 12:30

Чтобы по КБО получить РД 1-е число - открываться надо не раньше 25-го или 26-го ?
КБО - одна из немногих карт, по которой хотелка "РД == 1" имеет смысл
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 12:39

  mustbe написав:Чтобы по КБО получить РД 1-е число - открываться надо не раньше 25-го или 26-го ?
КБО - одна из немногих карт, по которой хотелка "РД == 1" имеет смысл

лучше после 25го
у меня РД 12го, реально мучаюсь :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 12:48

  Amethyst написав:у меня РД 12го, реально мучаюсь :)

Тю.
Я бы передёрнул )
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 12:52

Re: Идея Банк

Что лучше сначала оформить для не клиента банка КБО или О.Карту?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 13:18

  dim.ua написав:Подскажите, у кого-то были случаи запроса Идеей подтверждающих документов\чеков по фин.мониторингу? И, если да, то в каких случаях?


если сумма 5000 и более то паспорт требуют, даже если и без паспорта узнают. От суммы зависит.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 13:31

  MASolomko написав:Что лучше сначала оформить для не клиента банка КБО или О.Карту?

Не уверен, что это принципиально, но я бы начал с КБО
mustbe
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