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Идея Банк
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 14:23
Подскажите, у кого-то были случаи запроса Идеей подтверждающих документов\чеков по фин.мониторингу? И, если да, то в каких случаях?
Идею все-таки купила Альфа или нет?
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dim.ua
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Додано: Нед 24 жов, 2021 12:30
Чтобы по КБО получить РД 1-е число - открываться надо не раньше 25-го или 26-го ?
КБО - одна из немногих карт, по которой хотелка "РД == 1" имеет смысл
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mustbe
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Додано: Нед 24 жов, 2021 12:39
mustbe написав:
Чтобы по КБО получить РД 1-е число - открываться надо не раньше 25-го или 26-го ?
КБО - одна из немногих карт, по которой хотелка "РД == 1" имеет смысл
лучше после 25го
у меня РД 12го, реально мучаюсь
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Amethyst
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Додано: Нед 24 жов, 2021 12:48
Amethyst написав:
у меня РД 12го, реально мучаюсь
Тю.
Я бы передёрнул )
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mustbe
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Додано: Нед 24 жов, 2021 12:52
Что лучше сначала оформить для не клиента банка КБО или О.Карту?
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MASolomko
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Додано: Нед 24 жов, 2021 13:18
dim.ua написав:
Подскажите, у кого-то были случаи запроса Идеей подтверждающих документов\чеков по фин.мониторингу? И, если да, то в каких случаях?
если сумма 5000 и более то паспорт требуют, даже если и без паспорта узнают. От суммы зависит.
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Цитрин
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Додано: Нед 24 жов, 2021 13:31
MASolomko написав:
Что лучше сначала оформить для не клиента банка КБО или О.Карту?
Не уверен, что это принципиально, но я бы начал с КБО
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mustbe
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Додано: Нед 24 жов, 2021 14:32
mustbe написав: Amethyst написав:
у меня РД 12го, реально мучаюсь
Тю.
Я бы передёрнул )
та мне уже новую не дадут
КИ паршивая )
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Amethyst
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