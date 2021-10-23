RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Идея Банк

Идея Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 248249250251

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Идея Банк 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 0
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 15:37

  Кащей написав:У меня КБО открыта 28-го и РД тоже 28-го. Откуда мысли про 1-е?

При открытии с 25 по 30/31-е РД 1.
Присмотритесь к Деталям карты в приложении.
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4795
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 331 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 15:43

  guntherhouse777 написав:
  Кащей написав:У меня КБО открыта 28-го и РД тоже 28-го. Откуда мысли про 1-е?

При открытии с 25 по 30/31-е РД 1.
Присмотритесь к Деталям карты в приложении.

В приложении - "до 1 ноября"
В ИБ https://ideaonline.ua/ - "до 28.10.2021".
Поскольку в ИБ точно видны проведенные и непроведенные операции, привык доверять именно ему.
Кащей
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1292
З нами з: 30.08.09
Подякував: 166 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 15:47

  MASolomko написав:Что лучше сначала оформить для не клиента банка КБО или О.Карту?

Так как О.Карта сама по себе несколько лучше КБО, а шансы на получение желаемого лимита примерно одинаковы, то я бы и начинал с О.Карты. Тем более, что и процедура подачи заявки через приложение довольно удобная.
Кащей
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1292
З нами з: 30.08.09
Подякував: 166 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 15:57

  Кащей написав:
  MASolomko написав:Что лучше сначала оформить для не клиента банка КБО или О.Карту?

Так как О.Карта сама по себе несколько лучше КБО, а шансы на получение желаемого лимита примерно одинаковы, то я бы и начинал с О.Карты. Тем более, что и процедура подачи заявки через приложение довольно удобная.
вот такую глупость я в своё время прочитал и совершил. Теперь кво отказываются оформлять.
Митяйка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 89
З нами з: 14.09.19
Подякував: 54 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 16:08

  Митяйка написав:
  Кащей написав:
  MASolomko написав:Что лучше сначала оформить для не клиента банка КБО или О.Карту?

Так как О.Карта сама по себе несколько лучше КБО, а шансы на получение желаемого лимита примерно одинаковы, то я бы и начинал с О.Карты. Тем более, что и процедура подачи заявки через приложение довольно удобная.
вот такую глупость я в своё время прочитал и совершил. Теперь кво отказываются оформлять.
А О.Карту с лимитом дали?
Кащей
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1292
З нами з: 30.08.09
Подякував: 166 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 16:11

Кащей да. 2 раза уже добавляли. Дали 3 теперь 10. Последний год наяривают про "вам погоджено 100 шт. и т.д." Говорю не нужно ,дайте лучше кво и один штуцер. ШИШ.
Востаннє редагувалось Митяйка в Нед 24 жов, 2021 16:18, всього редагувалось 1 раз.
Митяйка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 89
З нами з: 14.09.19
Подякував: 54 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 16:14

  Митяйка написав:Кащей да. 2 раза уже добавляли. Дали 3 теперь 10.
Если других карт в банке нет, то почему вы думаете, что если бы начали с КБО, то результат был бы иной?
Кащей
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1292
З нами з: 30.08.09
Подякував: 166 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 16:23

  Кащей написав:
  Митяйка написав:Кащей да. 2 раза уже добавляли. Дали 3 теперь 10.
Если других карт в банке нет, то почему вы думаете, что если бы начали с КБО, то результат был бы иной?
вообще изначально у меня там зелёная под депо выдана. А это не я так думаю,а манагерка пояснила.
Митяйка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 89
З нами з: 14.09.19
Подякував: 54 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 248249250251
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IGNAT, ramaz і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 9978, 9979, 9980
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
99798 12917633
Переглянути останнє повідомлення
Нед 24 жов, 2021 15:30
stas_rst
Піреус Банк МКБ 1 ... 137, 138, 139
Модератор » Сер 20 тра, 2009 14:30
1384 381159
Переглянути останнє повідомлення
Нед 24 жов, 2021 13:07
cohan
Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк) 1 ... 31, 32, 33
Модератор » Сер 17 кві, 2013 13:55
320 89513
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 жов, 2021 16:22
Vesna

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.