MASolomko написав:Что лучше сначала оформить для не клиента банка КБО или О.Карту?
Так как О.Карта сама по себе несколько лучше КБО, а шансы на получение желаемого лимита примерно одинаковы, то я бы и начинал с О.Карты. Тем более, что и процедура подачи заявки через приложение довольно удобная.
MASolomko написав:Что лучше сначала оформить для не клиента банка КБО или О.Карту?
Так как О.Карта сама по себе несколько лучше КБО, а шансы на получение желаемого лимита примерно одинаковы, то я бы и начинал с О.Карты. Тем более, что и процедура подачи заявки через приложение довольно удобная.
вот такую глупость я в своё время прочитал и совершил. Теперь кво отказываются оформлять.
MASolomko написав:Что лучше сначала оформить для не клиента банка КБО или О.Карту?
Так как О.Карта сама по себе несколько лучше КБО, а шансы на получение желаемого лимита примерно одинаковы, то я бы и начинал с О.Карты. Тем более, что и процедура подачи заявки через приложение довольно удобная.
вот такую глупость я в своё время прочитал и совершил. Теперь кво отказываются оформлять.
MASolomko написав:Что лучше сначала оформить для не клиента банка КБО или О.Карту?
Віддаю голос за бублик-картку. Дві-то нафіга, може одна з них КБВ?
mustbe написав:Чтобы по КБО получить РД 1-е число - открываться надо не раньше 25-го или 26-го ?
б) для Договорів, що укладені з 01.10.2019 р. - порядок внесення суми Обов’язкового мінімального платежу для карткових продуктів, у яких Розрахунковою датою є дата відкриття Банком БПР, при цьому при відкритті договору 25 числа місяця (включно) і пізніше, завжди переноситься на перше число наступного місяця.