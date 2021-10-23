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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 жов, 2021 09:21
Митяйка написав: Кащей написав: MASolomko написав:
Что лучше сначала оформить для не клиента банка КБО или О.Карту?
Так как О.Карта сама по себе несколько лучше КБО, а шансы на получение желаемого лимита примерно одинаковы, то я бы и начинал с О.Карты. Тем более, что и процедура подачи заявки через приложение довольно удобная.
вот такую глупость я в своё время прочитал и совершил. Теперь кво отказываются оформлять.
Мне болт был сначала по окарте,а потом на кбо 10к налили.Клиентом не был
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