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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 жов, 2021 09:21
Митяйка написав: Кащей написав: MASolomko написав:
Что лучше сначала оформить для не клиента банка КБО или О.Карту?
Так как О.Карта сама по себе несколько лучше КБО, а шансы на получение желаемого лимита примерно одинаковы, то я бы и начинал с О.Карты. Тем более, что и процедура подачи заявки через приложение довольно удобная.
вот такую глупость я в своё время прочитал и совершил. Теперь кво отказываются оформлять.
Мне болт был сначала по окарте,а потом на кбо 10к налили.Клиентом не был
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Додано: Сер 27 жов, 2021 08:41
Просветите, пожалуйста, как на данный момент обстоят дела.
КБВ и Окарта - через что их лучше погасить, шоб как можно быстрей в проводке выписки отсветилась? СЭП или просто Р2Р ?????
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swan forever
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Додано: Сер 27 жов, 2021 09:29
swan forever написав:
Просветите, пожалуйста, как на данный момент обстоят дела.
КБВ и Окарта - через что их лучше погасить, шоб как можно быстрей в проводке выписки отсветилась? СЭП или просто Р2Р ?????
Мне СЭП нравится, до обеда
А вааще тут с некоторых пор и сторонним р2р в опервремя проводка тек. дн. проходит. Я с Мони засылаю. Правда один раз ругался/сторнировал таки абонку
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Сер 27 жов, 2021 09:39
cohan
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