MASolomko написав:Что лучше сначала оформить для не клиента банка КБО или О.Карту?
Так как О.Карта сама по себе несколько лучше КБО, а шансы на получение желаемого лимита примерно одинаковы, то я бы и начинал с О.Карты. Тем более, что и процедура подачи заявки через приложение довольно удобная.
вот такую глупость я в своё время прочитал и совершил. Теперь кво отказываются оформлять.
Мне болт был сначала по окарте,а потом на кбо 10к налили.Клиентом не был
swan forever написав:Просветите, пожалуйста, как на данный момент обстоят дела. КБВ и Окарта - через что их лучше погасить, шоб как можно быстрей в проводке выписки отсветилась? СЭП или просто Р2Р ?????
Мне СЭП нравится, до обеда А вааще тут с некоторых пор и сторонним р2р в опервремя проводка тек. дн. проходит. Я с Мони засылаю. Правда один раз ругался/сторнировал таки абонку
пару пытань: Как тлумачить в Дод.2 https://cdn.ideabank.ua/sites/default/f ... 2020_8.pdf "Перший календарний місяць, в якому оформлено картку" и прочие строки таблицы? Пример: получена КБО -октябрь с кредитом срубят абонку 25? - топливом запастись через приложение с МСС 5541 будет 1% (по Дод.2) или таки 10% как за первую в месяце открытия