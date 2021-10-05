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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Идея Банк 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
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2- Погане. Некомпетентне.
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
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4- Добре. Як і повинно бути.
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 09:21

  Митяйка написав:
  Кащей написав:
  MASolomko написав:Что лучше сначала оформить для не клиента банка КБО или О.Карту?

Так как О.Карта сама по себе несколько лучше КБО, а шансы на получение желаемого лимита примерно одинаковы, то я бы и начинал с О.Карты. Тем более, что и процедура подачи заявки через приложение довольно удобная.
вот такую глупость я в своё время прочитал и совершил. Теперь кво отказываются оформлять.

Мне болт был сначала по окарте,а потом на кбо 10к налили.Клиентом не был
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 08:41

Просветите, пожалуйста, как на данный момент обстоят дела.
КБВ и Окарта - через что их лучше погасить, шоб как можно быстрей в проводке выписки отсветилась? СЭП или просто Р2Р ?????
swan forever
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 09:29

  swan forever написав:Просветите, пожалуйста, как на данный момент обстоят дела.
КБВ и Окарта - через что их лучше погасить, шоб как можно быстрей в проводке выписки отсветилась? СЭП или просто Р2Р ?????

Мне СЭП нравится, до обеда
А вааще тут с некоторых пор и сторонним р2р в опервремя проводка тек. дн. проходит. Я с Мони засылаю. Правда один раз ругался/сторнировал таки абонку :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 12:49

Re: Идея Банк

пару пытань:
Как тлумачить в Дод.2 https://cdn.ideabank.ua/sites/default/f ... 2020_8.pdf "Перший календарний місяць, в якому оформлено картку" и прочие строки таблицы?
Пример: получена КБО
-октябрь с кредитом срубят абонку 25?
- топливом запастись через приложение с МСС 5541 будет 1% (по Дод.2) или таки 10% как за первую в месяце открытия
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 13:03

Через які канали робити завтра п2п погашення "білявки", щоб пройшли по рахунку 29.10 та залишитися в пільговому періоді?
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 13:29

  anikola13 написав:Через які канали робити завтра п2п погашення "білявки", щоб пройшли по рахунку 29.10 та залишитися в пільговому періоді?

ИМХО СЭП надежней. Я после одного залета в прошлом году, когда р2р неожиданно идейка три дня проводила - перешел на СЭП - рекомендую
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 14:21

  Flamingo написав:
  anikola13 написав:Через які канали робити завтра п2п погашення "білявки", щоб пройшли по рахунку 29.10 та залишитися в пільговому періоді?

ИМХО СЭП надежней. Я после одного залета в прошлом году, когда р2р неожиданно идейка три дня проводила - перешел на СЭП - рекомендую

СЭП это нужно ещё доп.операцию делать. р2р гаситься лучше через какой сервис?
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 14:59

  anikola13 написав:
  Flamingo написав:
  anikola13 написав:Через які канали робити завтра п2п погашення "білявки", щоб пройшли по рахунку 29.10 та залишитися в пільговому періоді?

ИМХО СЭП надежней. Я после одного залета в прошлом году, когда р2р неожиданно идейка три дня проводила - перешел на СЭП - рекомендую

СЭП это нужно ещё доп.операцию делать. р2р гаситься лучше через какой сервис?

В смысле доп.операцию? Деньги то у Вас где? Допустим в Моне. Вместо того чтобы делать операцию р2р делаете СЭП. Что то что то - одна операция - ничего дополнительно делать не надо. Но вероятность проведения по счету своевременно у СЭПа ИМХО гораздо выше.
А так если обязательно р2р - то имхо шансы у любой р2р-толкалки примерно одинаковые. Там ведь уже не зависит от того когда банк-донор деньги выпустит, а зависит лишь от того как быстро Идея их проведет по счету. До залета лично я использовал Моню но уже почти год лишь СЭП
Flamingo
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