MASolomko написав:Что лучше сначала оформить для не клиента банка КБО или О.Карту?
Так как О.Карта сама по себе несколько лучше КБО, а шансы на получение желаемого лимита примерно одинаковы, то я бы и начинал с О.Карты. Тем более, что и процедура подачи заявки через приложение довольно удобная.
вот такую глупость я в своё время прочитал и совершил. Теперь кво отказываются оформлять.
Мне болт был сначала по окарте,а потом на кбо 10к налили.Клиентом не был
swan forever написав:Просветите, пожалуйста, как на данный момент обстоят дела. КБВ и Окарта - через что их лучше погасить, шоб как можно быстрей в проводке выписки отсветилась? СЭП или просто Р2Р ?????
Мне СЭП нравится, до обеда А вааще тут с некоторых пор и сторонним р2р в опервремя проводка тек. дн. проходит. Я с Мони засылаю. Правда один раз ругался/сторнировал таки абонку
пару пытань: Как тлумачить в Дод.2 https://cdn.ideabank.ua/sites/default/f ... 2020_8.pdf "Перший календарний місяць, в якому оформлено картку" и прочие строки таблицы? Пример: получена КБО -октябрь с кредитом срубят абонку 25? - топливом запастись через приложение с МСС 5541 будет 1% (по Дод.2) или таки 10% как за первую в месяце открытия
anikola13 написав:Через які канали робити завтра п2п погашення "білявки", щоб пройшли по рахунку 29.10 та залишитися в пільговому періоді?
ИМХО СЭП надежней. Я после одного залета в прошлом году, когда р2р неожиданно идейка три дня проводила - перешел на СЭП - рекомендую
СЭП это нужно ещё доп.операцию делать. р2р гаситься лучше через какой сервис?
В смысле доп.операцию? Деньги то у Вас где? Допустим в Моне. Вместо того чтобы делать операцию р2р делаете СЭП. Что то что то - одна операция - ничего дополнительно делать не надо. Но вероятность проведения по счету своевременно у СЭПа ИМХО гораздо выше. А так если обязательно р2р - то имхо шансы у любой р2р-толкалки примерно одинаковые. Там ведь уже не зависит от того когда банк-донор деньги выпустит, а зависит лишь от того как быстро Идея их проведет по счету. До залета лично я использовал Моню но уже почти год лишь СЭП