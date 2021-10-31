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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Идея Банк 0 5 0
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2- Погане. Некомпетентне.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 12:26

Re: Идея Банк

Я вчера поздно вечером пополнил карту моней - сегодня уже проводка :P
Stringer
 
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Подякували: 1625 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 12:57

  Stringer написав:Я вчера поздно вечером пополнил карту моней - сегодня уже проводка :P

Вроде ничего удивительного, так и должно было быть, хотя не исключены и описанные ситуации выше. А как-то не очень давно Вы сами писали, что Идея проведет p2p в тот же день. Как видите, так бывает не всегда.
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 13:01

  ingtrans написав:
  Stringer написав:Я вчера поздно вечером пополнил карту моней - сегодня уже проводка :P

Вроде ничего удивительного, так и должно было быть, хотя не исключены и описанные ситуации выше. А как-то не очень давно Вы сами писали, что Идея проведет p2p в тот же день. Как видите, так бывает не всегда.

В рабочий день! я платил в 23-30, чтобы если будет как в прошлом году раз, сегодня осталвался вариант сэпом подстраховаться
Stringer
 
Повідомлень: 11590
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Подякували: 1625 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 10:12

Re: Идея Банк

Чи можна отримати кешбек за оплату ПОДАТКУ карткою О.БАНКУ (ідея) ? поясність інструкцію будь ласка
fzhytomyr
 
Повідомлень: 14
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 10:16

Re: Идея Банк

  fzhytomyr написав:Чи можна отримати кешбек за оплату ПОДАТКУ карткою О.БАНКУ (ідея) ?

Насколько мне известно, нет.
ingtrans
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Повідомлень: 3136
З нами з: 31.07.19
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Подякували: 442 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 10:48

  ingtrans написав:
  fzhytomyr написав:Чи можна отримати кешбек за оплату ПОДАТКУ карткою О.БАНКУ (ідея) ?

Насколько мне известно, нет.


нет
налоги только
Райф+
new_card
и Форвард по акции
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 19:21

Re: Идея Банк

А на комуналку у цього о-банка також киш миш 5%
ukr0014959
 
Повідомлень: 114
З нами з: 05.01.16
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Подякували: 6 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 19:42

  ukr0014959 написав:А на комуналку у цього о-банка також киш миш 5%

нет
на коммуналку как и на налоги, зеро
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 19:45

  ukr0014959 написав:А на комуналку у цього о-банка також киш миш 5%

Дудки
КБ начисляют за ...всі торгові МСС по операціях в мережі Інтернет, крім наступних: 4900, 9311, 9211, 9222, 9223, 9399, 9402, 4111, 7523
Amethyst
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