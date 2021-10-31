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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 жов, 2021 12:26
Я вчера поздно вечером пополнил карту моней - сегодня уже проводка
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Stringer
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 13:01
ingtrans написав: Stringer написав:
Я вчера поздно вечером пополнил карту моней - сегодня уже проводка
Вроде ничего удивительного, так и должно было быть, хотя не исключены и описанные ситуации выше. А как-то не очень давно Вы сами писали, что Идея проведет p2p в тот же день. Как видите, так бывает не всегда.
В рабочий день! я платил в 23-30, чтобы если будет как в прошлом году раз, сегодня осталвался вариант сэпом подстраховаться
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Stringer
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Додано: Пон 01 лис, 2021 10:12
Чи можна отримати кешбек за оплату ПОДАТКУ карткою О.БАНКУ (ідея) ? поясність інструкцію будь ласка
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fzhytomyr
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Додано: Пон 01 лис, 2021 10:16
fzhytomyr написав:
Чи можна отримати кешбек за оплату ПОДАТКУ карткою О.БАНКУ (ідея) ?
Насколько мне известно, нет.
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ingtrans
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Додано: Пон 01 лис, 2021 10:48
ingtrans написав: fzhytomyr написав:
Чи можна отримати кешбек за оплату ПОДАТКУ карткою О.БАНКУ (ідея) ?
Насколько мне известно, нет.
нет
налоги только
Райф+
new_card
и Форвард по акции
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cohan
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Додано: Пон 01 лис, 2021 19:21
А на комуналку у цього о-банка також киш миш 5%
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ukr0014959
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Додано: Пон 01 лис, 2021 19:42
ukr0014959 написав:
А на комуналку у цього о-банка також киш миш 5%
нет
на коммуналку как и на налоги, зеро
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cohan
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Додано: Пон 01 лис, 2021 19:45
ukr0014959 написав:
А на комуналку у цього о-банка також киш миш 5%
Дудки
КБ начисляют за ...всі торгові МСС по операціях в мережі Інтернет, крім наступних: 4900
, 9311, 9211, 9222, 9223, 9399, 9402, 4111, 7523
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Amethyst
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Пон 01 лис, 2021 18:32
Hella
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