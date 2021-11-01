RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Идея Банк

Идея Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 251252253254

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Идея Банк 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 0
Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 21:01

  ukr0014959 написав:Дякую, тоді не дуже цікаво їхати у відділення. Бо оформити через додаток дудки, весь час телефон не телефон.

Я оформлял удаленно, курьер через 2..3 дня заехал, привез пластик и забрал копии паспорта
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1168
З нами з: 05.05.21
Подякував: 68 раз.
Подякували: 195 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 21:25

  Amethyst написав:
  ukr0014959 написав:А на комуналку у цього о-банка також киш миш 5%

Дудки
КБ начисляют за ...всі торгові МСС по операціях в мережі Інтернет, крім наступних: 4900, 9311, 9211, 9222, 9223, 9399, 9402, 4111, 7523

Это смотря откуда платить)
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4799
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 332 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 251252253254
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, moveton, novichok, ramaz, vitaliy1111 і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 9997, 9998, 9999
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
99981 12963238
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лис, 2021 22:06
Shaman
Юнекс Банк 1 ... 295, 296, 297
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 03:51
2962 239628
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лис, 2021 18:51
Пансер
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4996, 4997, 4998
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
49977 6876772
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лис, 2021 18:32
Hella

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (99982)
01.11.2021 22:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.