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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 01 лис, 2021 21:01
ukr0014959 написав:
Дякую, тоді не дуже цікаво їхати у відділення. Бо оформити через додаток дудки, весь час телефон не телефон.
Я оформлял удаленно, курьер через 2..3 дня заехал, привез пластик и забрал копии паспорта
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Amethyst
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Додано: Пон 01 лис, 2021 21:25
Amethyst написав: ukr0014959 написав:
А на комуналку у цього о-банка також киш миш 5%
Дудки
КБ начисляют за ...всі торгові МСС по операціях в мережі Інтернет, крім наступних: 4900
, 9311, 9211, 9222, 9223, 9399, 9402, 4111, 7523
Это смотря откуда платить)
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guntherhouse777
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Додано: Вів 02 лис, 2021 00:03
guntherhouse777 написав: Amethyst написав: ukr0014959 написав:
А на комуналку у цього о-банка також киш миш 5%
Дудки
КБ начисляют за ...всі торгові МСС по операціях в мережі Інтернет, крім наступних: 4900
, 9311, 9211, 9222, 9223, 9399, 9402, 4111, 7523
Это смотря откуда платить)
Формально Ви праві, але на 3-х постачальниках багато не заробиш. Тай то, якщо пощастить.
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klug
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Додано: Вів 02 лис, 2021 04:57
klug,
Согласен. Подводит тут комсомол.
Кстати, Дарья уже ушла.
(Извините за оффтоп)
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guntherhouse777
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