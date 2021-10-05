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Обслуговування в українських
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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Идея Банк 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
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2- Погане. Некомпетентне.
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
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4- Добре. Як і повинно бути.
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 21:01

  ukr0014959 написав:Дякую, тоді не дуже цікаво їхати у відділення. Бо оформити через додаток дудки, весь час телефон не телефон.

Я оформлял удаленно, курьер через 2..3 дня заехал, привез пластик и забрал копии паспорта
Amethyst
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Повідомлень: 1176
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Подякував: 68 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 21:25

  Amethyst написав:
  ukr0014959 написав:А на комуналку у цього о-банка також киш миш 5%

Дудки
КБ начисляют за ...всі торгові МСС по операціях в мережі Інтернет, крім наступних: 4900, 9311, 9211, 9222, 9223, 9399, 9402, 4111, 7523

Это смотря откуда платить)
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4800
З нами з: 30.01.13
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Подякували: 332 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 00:03

  guntherhouse777 написав:
  Amethyst написав:
  ukr0014959 написав:А на комуналку у цього о-банка також киш миш 5%

Дудки
КБ начисляют за ...всі торгові МСС по операціях в мережі Інтернет, крім наступних: 4900, 9311, 9211, 9222, 9223, 9399, 9402, 4111, 7523

Это смотря откуда платить)

Формально Ви праві, але на 3-х постачальниках багато не заробиш. Тай то, якщо пощастить.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 04:57

klug,
Согласен. Подводит тут комсомол.
Кстати, Дарья уже ушла.
(Извините за оффтоп)
guntherhouse777
 
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Подякували: 332 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 07:54

  guntherhouse777 написав:Дарья уже ушла

Оце у Вас інсади. Linkedin ще навіть оновити не встигла.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 10:44

  klug написав: але на 3-х постачальниках багато не заробиш. Тай то, якщо пощастить.

И на том спасибо
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 16:31

  guntherhouse777 написав:Кстати, Дарья уже ушла.


а кто это? :)
Цитрин
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 16:36

  guntherhouse777 написав:Кстати, Дарья уже ушла.
(Извините за оффтоп)

А разве она в этой банке сидела?
Vint
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 16:52

  Vint написав:
  guntherhouse777 написав:Кстати, Дарья уже ушла.
(Извините за оффтоп)

А разве она в этой банке сидела?

Не, речь шла кудою окишмичиться по комуне,и её вспомнили
Мизантрóп
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