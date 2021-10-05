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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 лис, 2021 19:42
Цитрин написав: guntherhouse777 написав:
Кстати, Дарья уже ушла.
а кто это?
Тот сотрудник, который считает, что зарплату ему платит не банк, а клиент
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guntherhouse777
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