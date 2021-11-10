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Обслуговування в українських
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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Идея Банк 3 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
100%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 19:42

  Цитрин написав:
  guntherhouse777 написав:Кстати, Дарья уже ушла.


а кто это? :)

Тот сотрудник, который считает, что зарплату ему платит не банк, а клиент
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 лис, 2021 18:40

Re: Идея Банк

Рінат Ахметов хоче купити Ідея Банк
https://forbes.ua/news/rinat-akhmetov-k ... 12021-2733
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 лис, 2021 21:44

  Ferlakur написав:Рінат Ахметов хоче купити Ідея Банк
https://forbes.ua/news/rinat-akhmetov-k ... 12021-2733

Хоч не Альфа і то добре.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 лис, 2021 11:31

Re: Идея Банк

klug написав:Хоч не Альфа і то добре.


Что в лоб что по лбу.
Поглотят и не заметят.
Aps
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Повідомлення Додано: Нед 07 лис, 2021 17:18

  Ferlakur написав:Рінат Ахметов хоче купити Ідея Банк
https://forbes.ua/news/rinat-akhmetov-k ... 12021-2733


хорошая идея
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 07 лис, 2021 17:19

  klug написав:
  Ferlakur написав:Рінат Ахметов хоче купити Ідея Банк
https://forbes.ua/news/rinat-akhmetov-k ... 12021-2733

Хоч не Альфа і то добре.


по духу Идея к Ренессансу точно ближе :mrgreen:
и потом форвард для коллекции прикупит пусть
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 07 лис, 2021 23:00

  cohan написав:
  klug написав:
  Ferlakur написав:Рінат Ахметов хоче купити Ідея Банк
https://forbes.ua/news/rinat-akhmetov-k ... 12021-2733

Хоч не Альфа і то добре.


по духу Идея к Ренессансу точно ближе :mrgreen:
и потом форвард для коллекции прикупит пусть

Якщо нічого не змінилося, що було б дивно, купувати у москалів заборонено, а скунс гейропою навіть не прикидається. Тому йому дорога лише на кладовище фонду.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 17:41

Re: Идея Банк

Терминалов для безкомиссионного пополнения Идейных и О-Карт карт не появилось?
ВIВ
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 18:40

....депозитчики готовность 1.
У кого суммы выше 300-400к готовьте справки откуда дровишки....
abc111
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 19:04

  abc111 написав:....депозитчики готовность 1.
У кого суммы выше 300-400к готовьте справки откуда дровишки....


да лан, этот банчик щепитильностью не отличается, разве только коллекторская служба )
cohan
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