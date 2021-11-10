|
|
|
Идея Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 лис, 2021 19:42
Цитрин написав: guntherhouse777 написав:
Кстати, Дарья уже ушла.
а кто это?
Тот сотрудник, который считает, что зарплату ему платит не банк, а клиент
-
guntherhouse777
-
-
- Повідомлень: 4806
- З нами з: 30.01.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 332 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 06 лис, 2021 18:40
-
Ferlakur
-
-
- Повідомлень: 4070
- З нами з: 14.10.08
- Подякував: 246 раз.
- Подякували: 227 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 06 лис, 2021 21:44
-
klug
-
-
- Повідомлень: 6319
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 277 раз.
- Подякували: 847 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 07 лис, 2021 11:31
klug написав:Хоч не Альфа і то добре.
Что в лоб что по лбу.
Поглотят и не заметят.
-
Aps
-
-
- Повідомлень: 3647
- З нами з: 24.06.15
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 407 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 07 лис, 2021 17:18
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 2861
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 83 раз.
- Подякували: 218 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 07 лис, 2021 17:19
klug написав:
Хоч не Альфа і то добре.
по духу Идея к Ренессансу точно ближе
и потом форвард для коллекции прикупит пусть
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 2861
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 83 раз.
- Подякували: 218 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 07 лис, 2021 23:00
cohan написав: klug написав:
Хоч не Альфа і то добре.
по духу Идея к Ренессансу точно ближе
и потом форвард для коллекции прикупит пусть
Якщо нічого не змінилося, що було б дивно, купувати у москалів заборонено, а скунс гейропою навіть не прикидається. Тому йому дорога лише на кладовище фонду.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 6319
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 277 раз.
- Подякували: 847 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 лис, 2021 17:41
Терминалов для безкомиссионного пополнения Идейных и О-Карт карт не появилось?
-
ВIВ
-
-
- Повідомлень: 295
- З нами з: 03.02.21
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 37 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 лис, 2021 18:40
....депозитчики готовность 1.
У кого суммы выше 300-400к готовьте справки откуда дровишки....
-
abc111
-
-
- Повідомлень: 2429
- З нами з: 17.04.10
- Подякував: 80 раз.
- Подякували: 277 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 лис, 2021 19:04
abc111 написав:
....депозитчики готовность 1.
У кого суммы выше 300-400к готовьте справки откуда дровишки....
да лан, этот банчик щепитильностью не отличается, разве только коллекторская служба )
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 2861
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 83 раз.
- Подякували: 218 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Asdушный
, jay2004
, ramaz
і 9 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|50102
|6961829
|
|
|100372
|13085411
|
|
|321
|90888
|
|