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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Идея Банк 3 5 1
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 21:28

  Ferlakur написав:Рінат Ахметов хоче купити Ідея Банк
https://forbes.ua/news/rinat-akhmetov-k ... 12021-2733

"Перший Український Міжнародний Банк" (ПУМБ) до кінця першого кварталу 2022 року завершить угоду з придбання "Ідея Банку" з метою посилити роздрібний напрямок свого бізнесу.
Як повідомили у пресслужбі ПУМБ, вже досягнуто домовленості щодо ключових умов придбання 100% акцій АТ "Ідея Банк" з польською фінансовою групою Getin Holding S.A.

Угоду планують завершити до кінця першого кварталу наступного року, після отримання необхідних дозволів Національного банку України та Антимонопольного комітету.

За словами голови правління ПУМБ Сергія Черненка, об'єднання банків дозволить сфокусуватися на розвитку роздрібного бізнесу, а також корпоративного бізнесу у малому та мікро-сегменті, що відповідає стратегії розвитку ПУМБ.

"Наша мета – синергія найсильніших сторін двох банків. З одного боку, це надійність ПУМБ, підтверджена результатами стрес-тестування НБУ, якість сервісу та експертиза у роботі з високоприбутковими сегментами ринку. З іншого боку, високий рівень компетенції "Ідея Банку" у роздрібному кредитуванні, сформована ресурсна база, досвід розробки власної цифрової платформи "О.Банк", – пояснив Черненко.

Як зазначають у ПУМБ, після завершення угоди АТ "Ідея Банк" увійде до складу Банківської групи ПАТ "ПУМБ" як окрема юридична структура, без кадрових ротацій та продовжить обслуговувати клієнтів під брендом "Ідея Банк" у звичайному режимі. Очікується, що процес інтеграції банків проходитиме поетапно протягом 3-5 років.

Нагадаємо, Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ) – найбільший український універсальний банк із приватним капіталом. Діяльність банку зосереджена на комерційних, роздрібних та інвестиційно-банківських операціях. Банк засновано 1991 року. Банк обслуговує понад 1,6 млн приватних та 83 тис. корпоративних клієнтів.

Головний акціонер банку – ТОВ "СКМ Фінанс" (92,24% акціонерного капіталу), входить до інвестиційної групи компаній SCM. SCM повністю належать бізнесменові Рінату Ахметову.

"Ідея Банк" (раніше – "Плюс Банк") заснований у 1989 році. Єдиним його акціонером є фінансова група Getin Holding SA (Польща).

За даними Нацбанку України, на 1 вересня 2021 року за розміром загальних активів (5,6 млрд грн) "Ідея Банк" посідає 16 місце серед 71 діючих банків. Банк обслуговує понад 400 тис. приватних клієнтів.
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