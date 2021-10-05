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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 лис, 2021 00:34
cohan написав:
ага, КБО, замена УкрСибу была/будет
а что - там 25 не избежать никак?
Единственный способ - выводить карту в ноль в последни рабочий день месяца. Тогда не будет 25 грн. Иначе мзда
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cohan