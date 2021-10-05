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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 254255256257

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Идея Банк 3 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
100%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 00:34

  cohan написав:
ага, КБО, замена УкрСибу была/будет
а что - там 25 не избежать никак?

Единственный способ - выводить карту в ноль в последни рабочий день месяца. Тогда не будет 25 грн. Иначе мзда
Flamingo
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  #<1 ... 254255256257
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