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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 258259260261

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Идея Банк 3 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
100%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 13:47

  cohan написав:а если до 15.12 - то на полгода все 5%

Требуется пояснительная команда.
У меня Кредо только правильная (для полугодового забега на 1000 грн), недавно открытая, , и там не обнаружил КБ. На чем есть 5%?
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 14:08

  Hotab написав:
  cohan написав:а если до 15.12 - то на полгода все 5%

Требуется пояснительная команда.
У меня Кредо только правильная (для полугодового забега на 1000 грн), недавно открытая, , и там не обнаружил КБ. На чем есть 5%?

То специфика местного диалекта. Правильную и имели в виду. Но там не прямой кэшбек. Если вы выполните условия акции и будете в течение полугода пополнять каждый месяц карту на 6000 и делать трат на 3000 то на своии траты получите 1000/(6*3000)%=5.56% чистыми от суммы трат. Если трат будет больше то процент кэшбека булет меньше. Но больше 1000 грн. Не получите. Если условия акции не выполните то получите или половину или ничего. В общем это скорее акция а не кэшбек
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 14:11

Flamingo , понял, спасибо. С этой акцией неистово работаем. :)
Hotab
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Подякував: 336 раз.
Подякували: 1557 раз.
 
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  #<1 ... 258259260261
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