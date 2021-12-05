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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 06 гру, 2021 13:47
cohan написав:
а если до 15.12 - то на полгода все 5%
Требуется пояснительная команда.
У меня Кредо только правильная (для полугодового забега на 1000 грн), недавно открытая, , и там не обнаружил КБ. На чем есть 5%?
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Додано: Пон 06 гру, 2021 14:08
Hotab написав: cohan написав:
а если до 15.12 - то на полгода все 5%
Требуется пояснительная команда.
У меня Кредо только правильная (для полугодового забега на 1000 грн), недавно открытая, , и там не обнаружил КБ. На чем есть 5%?
То специфика местного диалекта. Правильную и имели в виду. Но там не прямой кэшбек. Если вы выполните условия акции и будете в течение полугода пополнять каждый месяц карту на 6000 и делать трат на 3000 то на своии траты получите 1000/(6*3000)%=5.56% чистыми от суммы трат. Если трат будет больше то процент кэшбека булет меньше. Но больше 1000 грн. Не получите. Если условия акции не выполните то получите или половину или ничего. В общем это скорее акция а не кэшбек
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Додано: Пон 06 гру, 2021 14:11
Flamingo
, понял, спасибо. С этой акцией неистово работаем.
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Пон 06 гру, 2021 13:28
cohan
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