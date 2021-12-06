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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 259260261262

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Идея Банк 3 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
100%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 22:50

Re: Идея Банк

  Amethyst написав:Советую начать с О.карты, с апликухи


При замовленні О.картки, наче, ж просить в застосунку вказати номер картки Ідеї, чи помиляюсь?
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 22:50

Re: Идея Банк

  omb написав:мне предложили 3ью оформить, но мне не надо

То курица хотела на вас потренироваЦЦа :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 23:09

оформление Окард

был лет 5-6 назад владельцем, если не ошибаюсь, кбв
которую благополучно закрыл года 2 назад
сейчас решил открыть окарту, а приложение после запроса инн и телефона - отправляет в отделение, что-то с финномером пишет..
что за хрень?
и это надо прийти, они там что-то пошаманят, но карту я там получить не смогу, надо будет все-равно оформлять потом через аппку и ждать?
Alex_ki
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 23:11

  V2 написав:
  Amethyst написав:Советую начать с О.карты, с апликухи


При замовленні О.картки, наче, ж просить в застосунку вказати номер картки Ідеї, чи помиляюсь?

У меня не просило
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 23:13

  V2 написав:
  Amethyst написав:Советую начать с О.карты, с апликухи


При замовленні О.картки, наче, ж просить в застосунку вказати номер картки Ідеї, чи помиляюсь?

У меня не просило

  Alex_ki написав:что за хрень?

в отд-и старичкам перепривязывают финномер :mrgreen:
Потом они через апликуху смогут заказать О.Карту
Amethyst
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