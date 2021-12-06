При замовленні О.картки, наче, ж просить в застосунку вказати номер картки Ідеї, чи помиляюсь?
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Додано: Пон 06 гру, 2021 22:50
Re: Идея Банк
Додано: Пон 06 гру, 2021 22:50
Re: Идея Банк
Додано: Пон 06 гру, 2021 23:09
оформление Окард
был лет 5-6 назад владельцем, если не ошибаюсь, кбв
которую благополучно закрыл года 2 назад
сейчас решил открыть окарту, а приложение после запроса инн и телефона - отправляет в отделение, что-то с финномером пишет..
что за хрень?
и это надо прийти, они там что-то пошаманят, но карту я там получить не смогу, надо будет все-равно оформлять потом через аппку и ждать?
Додано: Пон 06 гру, 2021 23:11
Додано: Пон 06 гру, 2021 23:13
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