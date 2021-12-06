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Идея Банк
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Додано: Пон 06 гру, 2021 22:50
Amethyst написав:
Советую начать с О.карты, с апликухи
При замовленні О.картки, наче, ж просить в застосунку вказати номер картки Ідеї, чи помиляюсь?
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Додано: Пон 06 гру, 2021 23:09
был лет 5-6 назад владельцем, если не ошибаюсь, кбв
которую благополучно закрыл года 2 назад
сейчас решил открыть окарту, а приложение после запроса инн и телефона - отправляет в отделение, что-то с финномером пишет..
что за хрень?
и это надо прийти, они там что-то пошаманят, но карту я там получить не смогу, надо будет все-равно оформлять потом через аппку и ждать?
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Додано: Пон 06 гру, 2021 23:11
V2 написав: Amethyst написав:
Советую начать с О.карты, с апликухи
При замовленні О.картки, наче, ж просить в застосунку вказати номер картки Ідеї, чи помиляюсь?
У меня не просило
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Додано: Пон 06 гру, 2021 23:13
V2 написав: Amethyst написав:
Советую начать с О.карты, с апликухи
При замовленні О.картки, наче, ж просить в застосунку вказати номер картки Ідеї, чи помиляюсь?
У меня не просило
Alex_ki написав:
что за хрень?
в отд-и старичкам перепривязывают финномер
Потом они через апликуху смогут заказать О.Карту
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Додано: Вів 07 гру, 2021 07:40
Hotab написав:
Шото придумать под отели бы, и одежду.
Отели в этом месце Спорт банк даёт. Под одежду - пудра от ТАС 3% чистыми всегда, но только за кредитные, а с этим могут быть проблемы
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Додано: Вів 07 гру, 2021 08:13
Є окрема тема по картах з кешбеком, навіщо ви засираєте тему ідеї?
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Додано: Вів 07 гру, 2021 09:41
omb написав:
мне предложили 3ью оформить, но мне не надо
Обещать - не значит жениться.
Кура могла хоть десять карт предложить, ляпнуть глупость - это же совсем не трудно.
Но скоринг - больше двух карт с кредлимом не пропустит.
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