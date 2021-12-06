ну спорить не буду, но обещали и по телефону и в отделении
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 гру, 2021 11:12
Додано: Вів 07 гру, 2021 11:13
Додано: Вів 07 гру, 2021 16:36
Re: Идея Банк
Подскажите, не могу найти в тарифах - в КБО СМС-уведомления платные?
В принципе, в отделении при выдаче КБО пришлось сразу поставить приложение, поэтому если платные, тогда их можно и отключить...
Уже нашел - вроде бы, в п.31 указано, что СМС-уведомления не тарифицируются.
Поправьте, если я не то вычитал
Востаннє редагувалось EugeneSMDM в Вів 07 гру, 2021 16:40, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 07 гру, 2021 16:40
Ни в какую не хотят давать КБО.
Оставляю заявки - звонят и предлагают наличные или синюю.
Перенаправляют из отдела в отдел и потом никто не моде принятие решения. То не так заявку подал, то при оформлении по телефону "выбывае помылку". ))
Оформил О.карту пока.
С КБО все жду.
Додано: Вів 07 гру, 2021 16:48
Re: Идея Банк
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