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Обслуговування в українських
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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 260261262263

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Идея Банк 3 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
100%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 11:12

  mustbe написав:
  omb написав:мне предложили 3ью оформить, но мне не надо

Обещать - не значит жениться.
Кура могла хоть десять карт предложить, ляпнуть глупость - это же совсем не трудно.
Но скоринг - больше двух карт с кредлимом не пропустит.
ну спорить не буду, но обещали и по телефону и в отделении
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 11:13

  V2 написав:Аналогічна ситуація.
Крім підтвердження фін.номеру, застосунок просить ще діючу картку Ідеї.
Тому, прийдеться ще щось відкрити ...


Давненько правда это было может что и путаю, но тогда кажись приложение удовлетворилось номером уже недействующей карты.
Aps
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 16:36

Re: Идея Банк

Подскажите, не могу найти в тарифах - в КБО СМС-уведомления платные?
В принципе, в отделении при выдаче КБО пришлось сразу поставить приложение, поэтому если платные, тогда их можно и отключить...

Уже нашел - вроде бы, в п.31 указано, что СМС-уведомления не тарифицируются.

Поправьте, если я не то вычитал :)
Востаннє редагувалось EugeneSMDM в Вів 07 гру, 2021 16:40, всього редагувалось 1 раз.
EugeneSMDM
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 16:40

Ни в какую не хотят давать КБО.
Оставляю заявки - звонят и предлагают наличные или синюю.
Перенаправляют из отдела в отдел и потом никто не моде принятие решения. То не так заявку подал, то при оформлении по телефону "выбывае помылку". ))
Оформил О.карту пока.
С КБО все жду.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 16:48

Re: Идея Банк

  Hotab написав:Оформил О.карту пока.


Без картки Ідеї?
V2
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