|
|
|
Идея Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 гру, 2021 20:16
slktym007
Чи є в Ідеї повністю безоплатна дебетка?
p.s. Яка ймовірність, що погодять Окартку з лімітом, якщо по КБО "нічого запропонувати не можуть"?
-
V2
-
4
-
- Повідомлень: 7279
- З нами з: 03.07.09
- Подякував: 268 раз.
- Подякували: 1216 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Вів 07 гру, 2021 20:26
V2 написав:slktym007
Чи є в Ідеї повністю безоплатна дебетка?
p.s. Яка ймовірність, що погодять Окартку з лімітом, якщо по КБО "нічого запропонувати не можуть"?
депозитка же
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 3122
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 87 раз.
- Подякували: 245 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 07 гру, 2021 20:29
cohan написав: V2 написав:slktym007
Чи є в Ідеї повністю безоплатна дебетка?
p.s. Яка ймовірність, що погодять Окартку з лімітом, якщо по КБО "нічого запропонувати не можуть"?
депозитка же
тока с нее выход по р2р за 1%, СЭП 0.5%
Через кассу нашару
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 1408
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 89 раз.
- Подякували: 252 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 07 гру, 2021 20:56
slktym007 написав: Hotab написав: V2 написав:
Без картки Ідеї?
КБВ есть.
Оформлял полгода назад. Так мне тогда сказали на выбор только одну - Либо КБВ, либо КБО.
Ну тогда после появления О.карты попробую закрыть КБВ и позадрачивать на предмет КБО.
Мне она видится самой полезной: топливо, Розетка и прочие онлайн-АТБ.
Интересно , по онлайн-картам при оплате в магазинах автозапчастей (на сайте) тоже есть киш-мыш 5%?
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 6055
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 344 раз.
- Подякували: 1558 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 07 гру, 2021 20:57
«Green Fund Депозитний»?
Під "Вільні кошти" її дадуть?
-
V2
-
4
-
- Повідомлень: 7279
- З нами з: 03.07.09
- Подякував: 268 раз.
- Подякували: 1216 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Вів 07 гру, 2021 21:03
V2 написав:
«Green Fund Депозитний»?
Під "Вільні кошти" її дадуть?
не уверен, скорее всего придется влезть на 3-6
но вообще спросите, может для плану и дадут
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 3122
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 87 раз.
- Подякували: 245 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|101331
|13356505
|
|
|50394
|7097913
|
Вів 07 гру, 2021 22:08
mikos
|
|2564
|503390
|
|