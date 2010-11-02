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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Идея Банк 3 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
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2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
100%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
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Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 20:16

slktym007
Чи є в Ідеї повністю безоплатна дебетка?
p.s. Яка ймовірність, що погодять Окартку з лімітом, якщо по КБО "нічого запропонувати не можуть"?
V2
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 20:26

  V2 написав:slktym007
Чи є в Ідеї повністю безоплатна дебетка?
p.s. Яка ймовірність, що погодять Окартку з лімітом, якщо по КБО "нічого запропонувати не можуть"?


депозитка же
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 20:29

  cohan написав:
  V2 написав:slktym007
Чи є в Ідеї повністю безоплатна дебетка?
p.s. Яка ймовірність, що погодять Окартку з лімітом, якщо по КБО "нічого запропонувати не можуть"?


депозитка же

тока с нее выход по р2р за 1%, СЭП 0.5%
Через кассу нашару
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 20:56

  slktym007 написав:
  Hotab написав:
  V2 написав:Без картки Ідеї?

КБВ есть.

Оформлял полгода назад. Так мне тогда сказали на выбор только одну - Либо КБВ, либо КБО.

Ну тогда после появления О.карты попробую закрыть КБВ и позадрачивать на предмет КБО.
Мне она видится самой полезной: топливо, Розетка и прочие онлайн-АТБ.

Интересно , по онлайн-картам при оплате в магазинах автозапчастей (на сайте) тоже есть киш-мыш 5%?
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 20:57

Re: Идея Банк

«Green Fund Депозитний»?
Під "Вільні кошти" її дадуть?
V2
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 21:03

  V2 написав:«Green Fund Депозитний»?
Під "Вільні кошти" її дадуть?


не уверен, скорее всего придется влезть на 3-6
но вообще спросите, может для плану и дадут
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 05:04

  Hotab написав:Интересно , по онлайн-картам при оплате в магазинах автозапчастей (на сайте) тоже есть киш-мыш 5%?

Имеете в виду EXIST.UA и т.п.?
Да, есть, конечно.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 05:25

  Искатель написав:
  Hotab написав:Интересно , по онлайн-картам при оплате в магазинах автозапчастей (на сайте) тоже есть киш-мыш 5%?

Имеете в виду EXIST.UA и т.п.?
Да, есть, конечно.

Имел ввиду ол4кар, но по сути то же самое. Спасибо.
Hotab
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