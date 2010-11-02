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Идея Банк
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Додано: Вів 07 гру, 2021 20:16
slktym007
Чи є в Ідеї повністю безоплатна дебетка?
p.s. Яка ймовірність, що погодять Окартку з лімітом, якщо по КБО "нічого запропонувати не можуть"?
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V2
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Додано: Вів 07 гру, 2021 20:26
V2 написав:slktym007
Чи є в Ідеї повністю безоплатна дебетка?
p.s. Яка ймовірність, що погодять Окартку з лімітом, якщо по КБО "нічого запропонувати не можуть"?
депозитка же
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cohan
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Додано: Вів 07 гру, 2021 20:29
cohan написав: V2 написав:slktym007
Чи є в Ідеї повністю безоплатна дебетка?
p.s. Яка ймовірність, що погодять Окартку з лімітом, якщо по КБО "нічого запропонувати не можуть"?
депозитка же
тока с нее выход по р2р за 1%, СЭП 0.5%
Через кассу нашару
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Amethyst
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Додано: Вів 07 гру, 2021 20:56
slktym007 написав: Hotab написав: V2 написав:
Без картки Ідеї?
КБВ есть.
Оформлял полгода назад. Так мне тогда сказали на выбор только одну - Либо КБВ, либо КБО.
Ну тогда после появления О.карты попробую закрыть КБВ и позадрачивать на предмет КБО.
Мне она видится самой полезной: топливо, Розетка и прочие онлайн-АТБ.
Интересно , по онлайн-картам при оплате в магазинах автозапчастей (на сайте) тоже есть киш-мыш 5%?
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Hotab
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Додано: Вів 07 гру, 2021 20:57
«Green Fund Депозитний»?
Під "Вільні кошти" її дадуть?
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V2
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Додано: Вів 07 гру, 2021 21:03
V2 написав:
«Green Fund Депозитний»?
Під "Вільні кошти" її дадуть?
не уверен, скорее всего придется влезть на 3-6
но вообще спросите, может для плану и дадут
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cohan
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Додано: Сер 08 гру, 2021 05:04
Hotab написав:
Интересно , по онлайн-картам при оплате в магазинах автозапчастей (на сайте) тоже есть киш-мыш 5%?
Имеете в виду EXIST.UA и т.п.?
Да, есть, конечно.
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Искатель
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Додано: Сер 08 гру, 2021 05:25
Искатель написав: Hotab написав:
Интересно , по онлайн-картам при оплате в магазинах автозапчастей (на сайте) тоже есть киш-мыш 5%?
Имеете в виду EXIST.UA и т.п.?
Да, есть, конечно.
Имел ввиду ол4кар, но по сути то же самое. Спасибо.
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Hotab
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Додано: Сер 08 гру, 2021 09:57
Процент КБ по каждой покупке будет видно только в начале следующего месяца, после начисления?
Такого как в Б5, что сразу в приложении показывается сумма КБ здесь нет?
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Додано: Сер 08 гру, 2021 10:04
Кешбек видно лише сумарний в перший робочий день наступного місяця.
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Кочевник
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