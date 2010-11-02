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Обслуговування в українських
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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 261262263264

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Идея Банк 3.5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
50%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 10:04

Re: Идея Банк

Кешбек видно лише сумарний в перший робочий день наступного місяця.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 11:09

  V2 написав:slktym007
Чи є в Ідеї повністю безоплатна дебетка?
p.s. Яка ймовірність, що погодять Окартку з лімітом, якщо по КБО "нічого запропонувати не можуть"?

По дебетке ответили.
По Окарте вероятность высокая. У меня был следующий кейс.
При открытии Окарты заполнил сразу заявку на КБВ. Отлуп. Хотя на Окарту налили 70к - просил 20.
Потом пару раз звонили с предлогом кредитов кешем.
Через месяц где-то набрали сами и пригласили в отделение получить КБВ.
slktym007
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 14:56

Re: Идея Банк

За пополнение мобильного на КБО дадут какой нибудь КБ?
Моно и Б5 уже давно за пополнения не начисляют, как здесь с этим?
EugeneSMDM
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 15:23

  EugeneSMDM написав:За пополнение мобильного на КБО дадут какой нибудь КБ?
Моно и Б5 уже давно за пополнения не начисляют, как здесь с этим?

При оплате с сайта опсоса или агрегаторов - дадут
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 15:31

Re: Идея Банк

  Flamingo написав:При оплате с сайта опсоса или агрегаторов - дадут

Пополнил из О приложения, т.е. мимо КБ?
EugeneSMDM
 
Повідомлень: 327
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