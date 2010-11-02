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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 гру, 2021 10:04
Кешбек видно лише сумарний в перший робочий день наступного місяця.
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Додано: Сер 08 гру, 2021 11:09
V2 написав:slktym007
Чи є в Ідеї повністю безоплатна дебетка?
p.s. Яка ймовірність, що погодять Окартку з лімітом, якщо по КБО "нічого запропонувати не можуть"?
По дебетке ответили.
По Окарте вероятность высокая. У меня был следующий кейс.
При открытии Окарты заполнил сразу заявку на КБВ. Отлуп. Хотя на Окарту налили 70к - просил 20.
Потом пару раз звонили с предлогом кредитов кешем.
Через месяц где-то набрали сами и пригласили в отделение получить КБВ.
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slktym007
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Додано: Чет 09 гру, 2021 14:56
За пополнение мобильного на КБО дадут какой нибудь КБ?
Моно и Б5 уже давно за пополнения не начисляют, как здесь с этим?
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EugeneSMDM
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Додано: Чет 09 гру, 2021 15:23
EugeneSMDM написав:
За пополнение мобильного на КБО дадут какой нибудь КБ?
Моно и Б5 уже давно за пополнения не начисляют, как здесь с этим?
При оплате с сайта опсоса или агрегаторов - дадут
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Flamingo
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Додано: Чет 09 гру, 2021 15:31
Flamingo написав:
При оплате с сайта опсоса или агрегаторов - дадут
Пополнил из О приложения, т.е. мимо КБ?
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