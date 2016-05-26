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Обслуговування в українських
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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Идея Банк 3.5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
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2- Погане. Некомпетентне.
0
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
50%
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4- Добре. Як і повинно бути.
50%
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 18:40

  EugeneSMDM написав:За пополнение мобильного на КБО дадут какой нибудь КБ?
Моно и Б5 уже давно за пополнения не начисляют, как здесь с этим?

Расскажите нам, когда моня КБ за телефон наливал?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 гру, 2021 09:55

guntherhouse777
По Б5 точно пару лет назад был КБ, потом отменили.
По Моно - мне казалось тоже, но может и ошибаюсь...
EugeneSMDM
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 гру, 2021 23:38

  EugeneSMDM написав:
  Flamingo написав:сначала оплатили а потом спросили на форуме

оплатил телефон через О' приложение, а только уже потом решил здесь уточнить :(


в альфе не мимо, но там за телефон не дают ) только в счет морковок обслуживания

а так много в каких приложухах мимо (пумб,укрсиб)
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 12:05

Re: Идея Банк

Еще вопрос...
9 декабря была сделана покупка на сумму 30.33 доллара, отобразилась в выписке как 833 гривны.
Сейчас эта же покупка в истории операций значится как списание 822 гривен.

Получается, что они корректируют сумму на момент проводки/курса доллара?
Или в чем причина?
EugeneSMDM
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 12:15

Re: Идея Банк

EugeneSMDM написав:Еще вопрос...
9 декабря была сделана покупка на сумму 30.33 доллара, отобразилась в выписке как 833 гривны.
Сейчас эта же покупка в истории операций значится как списание 822 гривен.

Получается, что они корректируют сумму на момент проводки/курса доллара?
Или в чем причина?
Да, всегда так было, сколько помню
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 12:52

Re: Идея Банк

  Faceless написав:Да, всегда так было, сколько помню

Спасибо! Просто пользовался разными банками, и всегда сумма в выписке была неизменная.
Для меня это впервые.
EugeneSMDM
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 13:06

  EugeneSMDM написав:
  Faceless написав:Да, всегда так было, сколько помню

Спасибо! Просто пользовался разными банками, и всегда сумма в выписке была неизменная.
Для меня это впервые.

Всеми это какими? Приват и моня? Может еще абанк? Тогда да. А так большинство банков в случае если валюта платежа отличается от валюты карты сначала блокируют на карте сумму исходя из текущего курса (иногда с запасом), а потом в день проводки по счету списывают деньги исходя из курса на тот день (некоторые еще и комис за конвертацию берут, если договором предусмотрено).
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 14:14

Re: Идея Банк

  Flamingo написав:Всеми это какими?

Еще с Б5 ТАСа и Конкордовского Инджоя долларовые покупки конвертились день в день.
EugeneSMDM
 
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