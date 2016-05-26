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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 09 гру, 2021 18:40
EugeneSMDM написав:
За пополнение мобильного на КБО дадут какой нибудь КБ?
Моно и Б5 уже давно за пополнения не начисляют, как здесь с этим?
Расскажите нам, когда моня КБ за телефон наливал?
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guntherhouse777
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Додано: П'ят 10 гру, 2021 09:55
guntherhouse777
По Б5 точно пару лет назад был КБ, потом отменили.
По Моно - мне казалось тоже, но может и ошибаюсь...
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EugeneSMDM
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Додано: П'ят 10 гру, 2021 23:38
EugeneSMDM написав: Flamingo написав:
сначала оплатили а потом спросили на форуме
оплатил телефон через О' приложение, а только уже потом решил здесь уточнить
в альфе не мимо, но там за телефон не дают ) только в счет морковок обслуживания
а так много в каких приложухах мимо (пумб,укрсиб)
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cohan
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Додано: Пон 13 гру, 2021 12:05
Еще вопрос...
9 декабря была сделана покупка на сумму 30.33 доллара, отобразилась в выписке как 833 гривны.
Сейчас эта же покупка в истории операций значится как списание 822 гривен.
Получается, что они корректируют сумму на момент проводки/курса доллара?
Или в чем причина?
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EugeneSMDM
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Додано: Пон 13 гру, 2021 12:15
EugeneSMDM написав:Еще вопрос...
9 декабря была сделана покупка на сумму 30.33 доллара, отобразилась в выписке как 833 гривны.
Сейчас эта же покупка в истории операций значится как списание 822 гривен.
Получается, что они корректируют сумму на момент проводки/курса доллара?
Или в чем причина?
Да, всегда так было, сколько помню
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Faceless
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Додано: Пон 13 гру, 2021 12:52
Faceless написав:
Да, всегда так было, сколько помню
Спасибо! Просто пользовался разными банками, и всегда сумма в выписке была неизменная.
Для меня это впервые.
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EugeneSMDM
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Додано: Пон 13 гру, 2021 13:06
EugeneSMDM написав: Faceless написав:
Да, всегда так было, сколько помню
Спасибо! Просто пользовался разными банками, и всегда сумма в выписке была неизменная.
Для меня это впервые.
Всеми это какими? Приват и моня? Может еще абанк? Тогда да. А так большинство банков в случае если валюта платежа отличается от валюты карты сначала блокируют на карте сумму исходя из текущего курса (иногда с запасом), а потом в день проводки по счету списывают деньги исходя из курса на тот день (некоторые еще и комис за конвертацию берут, если договором предусмотрено).
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Flamingo
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Додано: Пон 13 гру, 2021 14:14
Flamingo написав:
Всеми это какими?
Еще с Б5 ТАСа и Конкордовского Инджоя долларовые покупки конвертились день в день.
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EugeneSMDM
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