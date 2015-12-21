|
|
Идея Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 21 гру, 2021 13:31
Квесторе_поверніться написав:
Декстопна версія ІБ для фізиків цього поляка ще якась робоча?
Регулярно пользуюсь https://ideaonline.ua/Pages/Security/LogOn.aspx
?
-
Кащей
-
-
- Повідомлень: 1314
- З нами з: 30.08.09
- Подякував: 172 раз.
- Подякували: 62 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|101699
|13451290
|
|
|464
|133160
|
Вів 21 гру, 2021 13:47
V2
|
|814
|604533
|
Вів 21 гру, 2021 13:09
Dreg